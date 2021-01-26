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26.01.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Инструктажи по охране труда можно будет проводить удаленно

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Инструктажи по охране труда теперь можно будет проводить дистанционно с помощью средств аудио и видеосвязи. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Фото: iStock
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Он пояснил, что законопроект об этом разработан Минтрудом и скоро будет внесен в Государственную думу.

"Дистанционный инструктаж - это удобно, его можно зафиксировать. То есть, не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как он проводился", - сказал замминистра.

По словам Вовченко, законопроектом также предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки. "Самое главное, к такому видеоинструктажу может вернуться и сам работник, пересмотреть, повторить отдельные сложные аспекты", - говорит он.

Полную версию интервью читайте в "Российской газете" в среду, 27 января.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда

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