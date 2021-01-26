Инструктажи по охране труда можно будет проводить удаленно

Инструктажи по охране труда теперь можно будет проводить дистанционно с помощью средств аудио и видеосвязи. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он пояснил, что законопроект об этом разработан Минтрудом и скоро будет внесен в Государственную думу.

"Дистанционный инструктаж - это удобно, его можно зафиксировать. То есть, не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как он проводился", - сказал замминистра.

По словам Вовченко, законопроектом также предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки. "Самое главное, к такому видеоинструктажу может вернуться и сам работник, пересмотреть, повторить отдельные сложные аспекты", - говорит он.

Полную версию интервью читайте в "Российской газете" в среду, 27 января.