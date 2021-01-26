Интервью из "РГ" блогер Роман Супер приписал себе в "Фейсбуке"

Хотя академик много лет изучает мозг, но он не способен понять, как можно не только украсть чужой текст, но и объявить автором исследований совсем другого человека. В опубликованной в "РГ" статье академик Святослав Медведев рассказывает об уникальных работах в монастырях Тибета. Ученым было разрешено проводить такие исследования, работая непосредственно с тибетскими монахами. Уже первые результаты оказались интересными.

Взяв слово в слово из "РГ" текст интервью с академиком Медведевым, автор поста в "Фейсбуке" с помощью самых примитивных приемов запостил свою кликабельную историю на продажу. Якобы за этими работами стоит Владислав Сурков, который, покинув государственную службу, решил заняться медитацией. Об этом автору поведал "ученый Дмитрий Бондарев, более 25 лет проработавший в Институте мозга человека РАН, а сейчас он возглавляет исследования в лабораториях, созданных в тибетских монастырях". И далее: "Бондарев - один из немногих русских людей, который может назвать себя близким приятелем Далай-Ламы". По словам Бондарева, когда он стал искать средства на исследования, "появился Владислав Юрьевич и оказал беспрецедентную поддержку нашей группе ученых".

Хотя академик много лет изучает мозг, он не способен понять, как можно не только украсть чужой текст, но и объявить автором исследований совсем другого человека

Почему все это фальшивка? Никакого ученого Бондарева, 25 лет проработавшего в Институте мозга, в природе не существует. Дальше можно не продолжать. Но зато комментаторы не отказали себе в удовольствии сказать все, что думают. Нет, не про монахов, не про исследования ученых, а про чиновников в нирване. Роман Супер (пока "РГ" не получила от него ответ) - известный блогер, работал на Радио Свобода. И хотя как только академик Медведев сообщил в администрацию "Фейсбука" о плагиате, 25 января она тут же была удалена, но, как говорил классик, "рукописи не горят". След фальшивки остался и гуляет по сетям. Остался и в биографии автора.

Прямая речь

Святослав Медведев:

Никакого Бондарева, тем более проработавшего 25 лет в Институте мозга человека РАН и руководившего исследованиями в тибетских монастырях, никогда не было. Не знаком и с Владиславом Сурковым.

Возмущает даже не то, что использовали текст из "РГ", а что его переврали. Появился какой-то мифический человек, который якобы сделал то, что на самом деле сделал я. В принципе, если бы он просто взял и перепечатал газетный текст, я бы отнесся спокойно. Таких примеров у меня множество. Люди брали куски из каких-то моих текстов и без ссылки переписывали. Черт бы с ним. В конце концов, страна найдет своих героев. Но чтобы вот так?

Зачем это сделано? Может, кто-то хочет каким-то образом создать негативный фон вокруг наших исследований в Тибете? Может, был заказ?

Буду ли подавать в суд? Нет. Не хочу привлекать внимание к этой глупости.

От редакции

Все упомянутые в блоге Супера люди категорически отказались комментировать: "Глупость!" Мы же считаем важным обнародовать этот факт, чтобы еще раз показать простую анатомию фейков и бегущих вслед за ними лайков.