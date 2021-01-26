Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное

Новости

Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова" 16:50
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт 16:37
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 16:33
В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты 16:28
Иран зарегистрировал "Спутник V" 16:27
Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот 16:24
Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера 16:24
Госдума поддержала законопроект о выплатах больничных напрямую из ФСС 16:18
Росреестр определил 120 проблем своих клиентов 16:16
На Урале наградили полицейских, спасших автобус с детьми от лобового ДТП 16:00
Количество аварий в Москве за прошлый год снизилось на 15% 15:53
Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 15:52
Медведев назвал уход из жизни Сергея Приходько личной потерей 15:43
Мишустин объявил о создании производства российской вакцины в Беларуси 15:38
Путин 27 января посетит Музей Победы 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
26.01.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Внутренний рынок онлайн-торговли в 2020 году вырос на 44%. Российские маркетплейсы совершили революцию, перетянув спрос из зарубежных онлайн-магазинов.

Почта России планирует сократить средний срок доставки из онлайн-магазинов с 3,7 до 2 дней.

Почта России тестирует беспилотники для доставки писем, продуктов и посылок в самые удаленные населенные пункты. Выбраны будут большие аппараты с хорошей грузоподъемностью (от 100 кг) и возможностью выдерживать длинные расстояния.

С 2019 года компания провела программу повышения зарплат сотрудникам. В 2020 году доход работников почты вырос в среднем на 11%.

Почтовую сеть ждет переформатирование - помимо классических отделений появится постаматная сеть (Почта России закупила почти пять тысяч постаматов) и партнерские пункты выдачи заказов.

В 2020 году цифровая выручка Почты России выросла на 77%. У мобильного приложения почты уже 5,2 миллиона пользователей, 15 миллионов клиентов оформляют заказы через сайт, на 40% выросло число клиентов с простой электронной подписью. В этом году Почта России увеличит бюджет на цифровизацию почти в полтора раза.

Клиенты почты смогут в один клик оформлять электронную доверенность на родных и близких для получения посылок, продлевать срок хранения посылок и менять адрес отправки. Все эти нововведения почта готова запустить в ближайшее время.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте здесь.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков