Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное

Внутренний рынок онлайн-торговли в 2020 году вырос на 44%. Российские маркетплейсы совершили революцию, перетянув спрос из зарубежных онлайн-магазинов.

Почта России планирует сократить средний срок доставки из онлайн-магазинов с 3,7 до 2 дней.

Почта России тестирует беспилотники для доставки писем, продуктов и посылок в самые удаленные населенные пункты. Выбраны будут большие аппараты с хорошей грузоподъемностью (от 100 кг) и возможностью выдерживать длинные расстояния.

С 2019 года компания провела программу повышения зарплат сотрудникам. В 2020 году доход работников почты вырос в среднем на 11%.

Почтовую сеть ждет переформатирование - помимо классических отделений появится постаматная сеть (Почта России закупила почти пять тысяч постаматов) и партнерские пункты выдачи заказов.

В 2020 году цифровая выручка Почты России выросла на 77%. У мобильного приложения почты уже 5,2 миллиона пользователей, 15 миллионов клиентов оформляют заказы через сайт, на 40% выросло число клиентов с простой электронной подписью. В этом году Почта России увеличит бюджет на цифровизацию почти в полтора раза.

Клиенты почты смогут в один клик оформлять электронную доверенность на родных и близких для получения посылок, продлевать срок хранения посылок и менять адрес отправки. Все эти нововведения почта готова запустить в ближайшее время.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте здесь.