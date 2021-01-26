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26.01.2021 19:52
Рубрика: Власть

Цифровая экономика

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
На прошлой неделе группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняла участие в семинаре на площадке корпоративного университета Сбербанка на тему цифровой трансформации и перспектив регулирования цифровой экономики.

Отмечу, что используемые в современном мире технологии стремительно развиваются. Это затрагивает все сферы нашей жизни, в том числе систему здравоохранения и образования, промышленность и сельское хозяйство, транспорт и сферу услуг. Причем такого быстрого технического прогресса, как в последние десятилетия, пожалуй, не было никогда прежде.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Как цифровизация меняет повседневную жизнь россиян

Некоторые новейшие технологии были продемонстрированы нам перед семинаром на выставке цифровых продуктов Сбербанка: виртуальные ассистенты, устройства, помогающие оценивать важность электронных писем, передовые решения по распознаванию речи и биометрии для цифровизации государственных сервисов, интеллектуальная транспортная система. Все это уже начинает внедряться. Более того, ведется подготовка к запуску полноценной цифровой валюты, проходят серьезные эксперименты с искусственным интеллектом.

И мы видим, что в результате быстрых технологических изменений меняется образ жизни людей и характер их труда, исчезают многие старые профессии и появляются новые. Разумеется, все это требует своевременного законодательного регулирования. Но, к сожалению, иногда законодательство меняется с запозданием, и возникают определенные проблемы в экономике и социальной сфере, что с особой отчетливостью проявилось в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса. Например, не был урегулирован вопрос о розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, и некоторые граждане, у которых не было возможности выйти из дома и купить необходимые лекарства в аптеке, оказывались в сложной ситуации. В связи с этим весной нам пришлось в экстренном режиме принимать закон, разрешавший розничную продажу лекарств через интернет и их доставку. Однако мы приняли данный документ с большими ограничениями: в частности, до сих пор так и не разрешена продажа рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом. Мы намерены вернуться к обсуждению этой темы в феврале на очередном заседании Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан.

Кроме того, пандемия коронавируса показала, что иногда невозможно оперативно принять всех заболевших людей в поликлинике, провести их осмотр и сделать назначение, поэтому сейчас нам необходимо совершенствовать законодательство, касающееся телемедицины, то есть дистанционного обмена информацией между врачом и пациентом с использованием современных технологий.

Напомню также, что в прошлом году был принят ряд законов, позволяющих дистанционно получать многие государственные, муниципальные, образовательные и финансовые услуги. Многие вопросы, ранее решаемые через хождение по инстанциям, стали решаться автоматически. Но поскольку при этом используются персональные данные граждан, мы столкнулись с необходимостью усиления борьбы с киберпреступностью. Поэтому в ходе весенней сессии нам нужно будет принять законы, обеспечивающие безопасность личной информации.

Наконец, еще одна важная тема, которая была в центре внимания на прошедшем семинаре, - это перераспределение бюджетных расходов, для того чтобы Россия была одной из лучших стран в мире по развитию цифровой экономики. В ближайшее время мы намерены провести широкое обсуждение данной темы с экспертным сообществом, в том числе со специалистами Сбербанка.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

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