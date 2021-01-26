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26.01.2021 22:55
Рубрика: Общество

Час пик для 65 плюс

К системной помощи пожилым страна перейдет к 2022 году
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)
Пандемия обострила проблему поддержки пожилых людей. И тех, кто не может обслуживать себя сам, и тех, кто ищет работу.

- Любая помощь - донести дрова, лекарства или найти пожилым подработку - требует системного подхода, - говорит директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. - Пока мы выстаиваем организацию помощи для людей с ограничением жизнедеятельности, но понимаем, что потребности возраста связаны не только с болезнями, но и с привыканием к культуре старения. В наших условиях это часто поиск работы, шанс получать дополнительное образование, временную занятость. Все это тоже требует упорядочения.

Фото: REUTERS
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Как сообщила Олескина, для координации оказания системной помощи создана коалиция НКО "Забота рядом". Ее задача - анализ статистики и усилий минэкономразвития, Пенсионного фонда и минздрава, с тем, чтобы систематизировать социальную работу, связанную с пожилыми людьми. Пока пандемия высветила "слепые зоны" - рост числа обращений за медицинской помощью, просьбы родных наладить консультирование по оказанию медпомощи старикам, а также необходимость в росте числа приютов для бездомных в регионах.

Так руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Ирина Мешкова попросила коалицию "Забота рядом" увеличить число мест для пожилых людей, у которых нет документов, хотя бы на 15 процентов.

- За основу взяты наработки церковных организаций и помощь пожилым в Тюмени, Санкт-Петербурге и Хабаровске, - говорит глава альянса "Серебряный возраст" Татьяна Акимова, куда входят более 30 фондов из 14 регионов, - но сверхцель все же не точечная, а системная помощь. Для чего разработана программа "Ближний круг". Это когда близкое окружение помогает пожилым людям чувствовать себя востребованными и в труде, и в лечении, и в долголетии.

Пока в рамках пилотного проекта по оказанию помощи пожилым людям принимают участие 23 региона. С 2022 года, как ожидается, программа распространится на всю страну.

Общество Соцсфера Соцзащита

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