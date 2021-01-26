Пандемия обострила проблему поддержки пожилых людей. И тех, кто не может обслуживать себя сам, и тех, кто ищет работу.

- Любая помощь - донести дрова, лекарства или найти пожилым подработку - требует системного подхода, - говорит директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. - Пока мы выстаиваем организацию помощи для людей с ограничением жизнедеятельности, но понимаем, что потребности возраста связаны не только с болезнями, но и с привыканием к культуре старения. В наших условиях это часто поиск работы, шанс получать дополнительное образование, временную занятость. Все это тоже требует упорядочения.

Как сообщила Олескина, для координации оказания системной помощи создана коалиция НКО "Забота рядом". Ее задача - анализ статистики и усилий минэкономразвития, Пенсионного фонда и минздрава, с тем, чтобы систематизировать социальную работу, связанную с пожилыми людьми. Пока пандемия высветила "слепые зоны" - рост числа обращений за медицинской помощью, просьбы родных наладить консультирование по оказанию медпомощи старикам, а также необходимость в росте числа приютов для бездомных в регионах.

Так руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Ирина Мешкова попросила коалицию "Забота рядом" увеличить число мест для пожилых людей, у которых нет документов, хотя бы на 15 процентов.

- За основу взяты наработки церковных организаций и помощь пожилым в Тюмени, Санкт-Петербурге и Хабаровске, - говорит глава альянса "Серебряный возраст" Татьяна Акимова, куда входят более 30 фондов из 14 регионов, - но сверхцель все же не точечная, а системная помощь. Для чего разработана программа "Ближний круг". Это когда близкое окружение помогает пожилым людям чувствовать себя востребованными и в труде, и в лечении, и в долголетии.

Пока в рамках пилотного проекта по оказанию помощи пожилым людям принимают участие 23 региона. С 2022 года, как ожидается, программа распространится на всю страну.