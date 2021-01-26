Как европейские школы функционируют во время пандемии

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о закрытии школ в стране до Пасхи. Свое заявление он сделал вечером 25 января. Некоторые страны Европы, включая Германию, Ирландию и Португалию, присоединились к Британии и полностью закрыли свои школы из-за зимнего всплеска пандемии.

Между тем во Франции дети по-прежнему посещают школы на всех уровнях, от детских садов до средних школ - с масками, необходимыми для детей в возрасте от шести лет и старше, даже в условиях строгих правил изоляции, включая общенациональный комендантский час с 18:00. В школе детям не разрешается общаться в столовых, а внеклассные занятия спортом в помещении запрещены до дальнейшего уведомления. Французское правительство также пообещало увеличить возможности тестирования в школах до 300 тысяч в неделю, чтобы классы оставались открытыми, сообщает The Daily Mail.

Согласно договоренностям между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министрами шестнадцати земель, школы в Германии будут закрыты как минимум до 14 февраля. Правительство предлагает до 2000 евро в месяц родителям, которые не могут работать из-за того, что им приходится присматривать за своими детьми дома. Детские сады частично открыты в некоторых районах, в том числе в самой густонаселенной земле Германии Северном Рейне-Вестфалии, где они функционируют десять часов в неделю.

В начальных школах в некоторых частях Бельгии действует более сложная система, при которой правила использования масок вступают в силу, когда любой ученик или учитель вынужден перейти в режим самоизоляции, а отдельные школы полностью закрываются, если там зафиксировано несколько случаев коронавируса. Во франкоязычной Бельгии ученики начальной школы ходят на занятия каждый день, тогда как в средних школах обучение ограничивается 50 процентами учащихся посменно по неделям.

Согласно общим правилам, установленным правительством Италии, у детей должны проверять температуру перед посещением школы. Маски не обязательны при соблюдении метрового социального дистанцирования, за исключением случаев, когда ученики принимают участие в какой-либо деятельности, например пении, которая может представлять опасность заражения. Но в некоторых регионах введены более жесткие правила, в том числе в Ломбардии, где постоянно требуют ношения масок, за исключением тех, у кого есть медицинское свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус. Детям также рекомендуется оставаться дома, если у них есть симптомы заражения, а их родители должны быть проинформированы, если у детей появляются такие симптомы в школе.

В Нидерландах сейчас действуют самые жесткие меры изоляции из всех европейских стран, которые должны оставаться в силе как минимум до девятого февраля. Они предусматривают закрытие средних учебных заведений, хотя голландское правительство заявило, что рассмотрит вопрос об открытии начальных школ раньше установленного срока. Власти страны дали понять, что изучат влияние британского варианта изоляции на детей, прежде чем решить, когда школы и детские сады могут открыться снова.

Школы в Швейцарии остаются открытыми, при этом маски обязательны для детей от 12 лет и старше, но не в начальных школах. Если ученик или учитель заразится вирусом, школа не закроется автоматически, но региональные власти решат, какие карантинные меры необходимы. Дети и взрослые должны соблюдать установленное расстояние в полтора метра друг от друга, но ученики не должны находиться отдельно от учителей. Местное правительство в Базеле заявило, что уроки спорта и плавания могут продолжаться в начальных школах с минимальным физическим контактом.

Начальные школы оставались открытыми на протяжении всей пандемии в Швеции, где использовался либеральный подход к борьбе с вирусом. Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что "нет научных доказательств" того, что закрытие начальных школ могло бы "оказать какое-либо существенное влияние на пандемию". Учащиеся любого возраста, которые больны и рискуют заразить других, должны оставаться дома, а местные власти должны сами решать, закрывать ли отдельные школы. Хотя общенациональный лимит в восемь человек на общественном собрании не распространяется на школы, учителям рекомендуется не допускать скопления людей в залах и столовых учебного заведения.