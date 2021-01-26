Как европейские школы функционируют во время пандемии

Новости

Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19 04:28
Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 04:02
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах 03:30
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
Минфин США возглавит Джанет Йеллен 02:43
Пользователи Twitter станут "орнитологами" в рамках борьбы с фейками 02:38
После взрывов на золотом прииске в Китае нашли тела девяти рабочих 02:18
Умер спортивный комментатор Эрнест Серебренников 02:12
Во Франции резко выросло число госпитализаций с COVID-19 02:05
Генсек ООН: Мы столкнулись с худшим экономическим кризисом за столетие 01:52
В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин 01:36
Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса 01:25
В ВОЗ назвали будущее коронавируса 01:00
В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 25.01.2021
Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 25.01.2021
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 25.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 25.01.2021
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 25.01.2021
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 25.01.2021
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 25.01.2021
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 25.01.2021
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 25.01.2021
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 25.01.2021
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 25.01.2021
Путин поручил поддержать писателей 25.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 03:27
Рубрика: В мире

Как европейские школы функционируют во время пандемии

Текст: Максим Макарычев
Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о закрытии школ в стране до Пасхи. Свое заявление он сделал вечером 25 января. Некоторые страны Европы, включая Германию, Ирландию и Португалию, присоединились к Британии и полностью закрыли свои школы из-за зимнего всплеска пандемии.
Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis
Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis

Между тем во Франции дети по-прежнему посещают школы на всех уровнях, от детских садов до средних школ - с масками, необходимыми для детей в возрасте от шести лет и старше, даже в условиях строгих правил изоляции, включая общенациональный комендантский час с 18:00. В школе детям не разрешается общаться в столовых, а внеклассные занятия спортом в помещении запрещены до дальнейшего уведомления. Французское правительство также пообещало увеличить возможности тестирования в школах до 300 тысяч в неделю, чтобы классы оставались открытыми, сообщает The Daily Mail.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19 в Европе

Согласно договоренностям между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министрами шестнадцати земель, школы в Германии будут закрыты как минимум до 14 февраля. Правительство предлагает до 2000 евро в месяц родителям, которые не могут работать из-за того, что им приходится присматривать за своими детьми дома. Детские сады частично открыты в некоторых районах, в том числе в самой густонаселенной земле Германии Северном Рейне-Вестфалии, где они функционируют десять часов в неделю.

В начальных школах в некоторых частях Бельгии действует более сложная система, при которой правила использования масок вступают в силу, когда любой ученик или учитель вынужден перейти в режим самоизоляции, а отдельные школы полностью закрываются, если там зафиксировано несколько случаев коронавируса. Во франкоязычной Бельгии ученики начальной школы ходят на занятия каждый день, тогда как в средних школах обучение ограничивается 50 процентами учащихся посменно по неделям.

Согласно общим правилам, установленным правительством Италии, у детей должны проверять температуру перед посещением школы. Маски не обязательны при соблюдении метрового социального дистанцирования, за исключением случаев, когда ученики принимают участие в какой-либо деятельности, например пении, которая может представлять опасность заражения. Но в некоторых регионах введены более жесткие правила, в том числе в Ломбардии, где постоянно требуют ношения масок, за исключением тех, у кого есть медицинское свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус. Детям также рекомендуется оставаться дома, если у них есть симптомы заражения, а их родители должны быть проинформированы, если у детей появляются такие симптомы в школе.

Фото: Getty Images
Как в других странах школы перешли на онлайн-обучение

В Нидерландах сейчас действуют самые жесткие меры изоляции из всех европейских стран, которые должны оставаться в силе как минимум до девятого февраля. Они предусматривают закрытие средних учебных заведений, хотя голландское правительство заявило, что рассмотрит вопрос об открытии начальных школ раньше установленного срока. Власти страны дали понять, что изучат влияние британского варианта изоляции на детей, прежде чем решить, когда школы и детские сады могут открыться снова.

Школы в Швейцарии остаются открытыми, при этом маски обязательны для детей от 12 лет и старше, но не в начальных школах. Если ученик или учитель заразится вирусом, школа не закроется автоматически, но региональные власти решат, какие карантинные меры необходимы. Дети и взрослые должны соблюдать установленное расстояние в полтора метра друг от друга, но ученики не должны находиться отдельно от учителей. Местное правительство в Базеле заявило, что уроки спорта и плавания могут продолжаться в начальных школах с минимальным физическим контактом.

Начальные школы оставались открытыми на протяжении всей пандемии в Швеции, где использовался либеральный подход к борьбе с вирусом. Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что "нет научных доказательств" того, что закрытие начальных школ могло бы "оказать какое-либо существенное влияние на пандемию". Учащиеся любого возраста, которые больны и рискуют заразить других, должны оставаться дома, а местные власти должны сами решать, закрывать ли отдельные школы. Хотя общенациональный лимит в восемь человек на общественном собрании не распространяется на школы, учителям рекомендуется не допускать скопления людей в залах и столовых учебного заведения.

В мире В мире Европа Великобритания В мире Европа Франция В мире Европа Германия В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"