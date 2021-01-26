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26.01.2021 23:32
Рубрика: Общество

Гад же ты

Как ремонт смартфонов вгоняет в долги
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8366)
Количество жалоб на недобросовестные сервисы по ремонту смартфонов и планшетов за минувший год выросло на 10 процентов, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Причем людей не просто обманывают: иногда откровенно вымогают деньги за "дорогостоящую" замену запчастей, угрожая выставить гаджет на продажу в счет "долга".

Начинается все довольно безобидно. Допустим, у смартфона треснул дисплей, вы, опасаясь, что трещина расширится, бежите в мастерскую, найденную в Сети. Там улыбчивые девушки на ресепшен говорят, что диагностика абсолютно бесплатная. Владельца это успокаивает, и он спокойно уезжает домой. Через пару дней ему звонят и сообщают, что телефон отремонтирован. Правда, процедура потребовала расходов. Если за дело берутся мошенники, то неожиданно "выясняется": стоимость ремонта достигает 80 процентов рыночной цены самого устройства.

Фото: aphichart / istock
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"Естественно, заказчик не рассчитывал на такой дорогостоящий ремонт, - описывают дальнейшее развитие событий сотрудники Роспотребнадзора. - В этом случае следуют угрозы, что "отремонтированную" технику просто продадут в счет долга".

Это вполне может произвести впечатление на многих людей. Однако не каждый задумывается, что на самом деле такое требование не подкреплено законом, рассказал "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. "Если вам отказывают в выдаче вашего устройства, вы вправе вызвать полицию и написать заявление о хищении", - отмечает он. - Гаджет, сданный в ремонт, в любом случае ваша собственность, и никто не имеет права удерживать ее у себя против вашей воли".

Другое дело, что мастерская может взыскать убытки через суд. В таком случае предприниматели должны обосновать сумму документально. "Подобного способа рекомендую придерживаться, если вы уверены, что мастер не прав, - комментирует Владимир Постанюк. - Если с его стороны формально все сделано правильно, то вам, скорее всего, придется заплатить".

Никогда не соглашайтесь на ремонт без заключения договора

Поэтому желательно осознанно подойти к выбору ремонтного сервиса. Старайтесь задать больше уточняющих вопросов, рекомендует Постанюк. Спрашивайте, в чем конкретная причина неисправности. Уточняйте, что входит в стоимость замены запчасти.

В свою очередь сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве при выборе сервиса советуют обратить внимание на некоторые детали. Во-первых, посмотреть интернет-отзывы. Во-вторых, клиентоориентированность сервиса обычно начинается с вывески. Компания, которая не хочет привлекать лишнее внимание, не будет указывать на вывеске юридически значимую информацию о себе. В-третьих, никогда не соглашайтесь на ремонт без заключения договора. Да и когда забираете гаджет, обязательно нужно составить акт приема работ.

Общество Ежедневник Образ жизни

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