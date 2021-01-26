Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки, рассказали "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Если участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя. Фото: istock / nevarpp

Представим, что гражданину X (именно гражданину, не юрлицу) понравилась солнечная поляна на опушке леса вдали от привычной цивилизации. И ему очень захотелось заполучить этот земельный участок и построить на нем домик для постоянного проживания.

На каких землях можно строить дома?

Прежде всего, подчеркивают в Кадастровой палате, нужно разобраться в категориях земель. Дом для постоянного проживания может быть построен только на земельном участке категории "земли населенного пункта" и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) либо ведения садоводства.

Поэтому сразу же следует выяснить, к какой категории относится приглянувшийся земельный участок на поляне и кто его собственник. Для этого нужно проверить, какие сведения об этом наделе содержатся в государственном лесном реестре (ГЛР) и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Государственный лесной реестр - это систематизированный свод информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках. Объекты, учтенные в этом реестре, не являются объектами недвижимости и не могут быть предметом гражданско-правовых отношений, то есть, например, сделок. Регистрация права в ЕГРН - единственное доказательство собственности на ту или иную недвижимость. Таким образом, получается, что в лесном реестре и реестре недвижимости содержатся разные сведения. Поэтому информацию о земельном участке лучше проверить в обоих реестрах, поскольку данные этих систем могут отличаться.

Но если по данным обоих реестров участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя.

Но бывает, что в лесном реестре понравившаяся земля относится к лесному фонду, а в ЕГРН значится, что это земля населенного пункта или садового товарищества. Вот здесь, как поясняют эксперты Кадастровой палаты, складывается очень интересная ситуация. По "лесной амнистии" приоритет отдается информации в реестре недвижимости. "Обращаем внимание, что это правило применяется в том случае, если права на земельный участок нынешнего или предыдущего собственника возникли до 1 января 2016 года", - подчеркивают эксперты.

А вот если земля на опушке имеет категорию "земля населенного пункта", тогда гражданин Х может ее купить или арендовать и построить дом. Если же понравившийся ему участок входит в садовое товарищество, то завладеть им можно, став членом товарищества. По закону такие земельные участки распределяются только между членами СНТ.

Но возможна и следующая ситуация: в лесном реестре значится, что это земля лесного фонда, а в ЕГРН - нет данных. В этом случае приоритетом обладают правоустанавливающие или право­удостоверяющие документы на земельный участок, если права на него были получены до 1 января 2016 года. Такими документами могут быть: договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о вступлении в наследство и другие бумаги - все, что указывает на права владения земельным участком. Если анализ документов покажет, что участок относится к лесному фонду, тогда однозначно строить дом нельзя.

Как выкупить понравившуюся землю на опушке?

Сразу стоит предупредить, что это дело довольно сложное. Без аукциона не обойтись.

Для этого следует обратиться в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона. Важно не забыть указать кадастровый номер участка и цель его использования. Кадастровый номер можно узнать по адресу земельного участка онлайн при помощи бесплатного сервиса "Публичная кадастровая карта".

Если земельный участок только предстоит образовать, то сперва нужно будет подготовить схему его расположения или проект межевания и утвердить его. Затем следует поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать право на него. Заявление может подать инициатор аукциона: гражданин Х или муниципалитет, а также кадастровый инженер, который проводил межевание.

Решение о проведении или об отказе в проведении аукциона должно быть принято не более чем через два месяца со дня поступления заявления от гражданина Х. Извещение о проведении торгов организатор размещает в свободном доступе на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на своем сайте минимум за 30 дней до начала процедуры. Обязательное приложение к извещению - проект договора аренды или договор купли-продажи. Если у организатора нет сайта, он публикует извещение в прессе, на досках объявлений и так далее. Торги проводятся в открытой форме. Организатором аукциона может быть уполномоченный орган или специализированная организация, действующая на основании договора с ним.

Для участия в аукционе гражданину Х нужен такой пакет документов:

- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Уполномоченный орган устанавливает начальную цену, равную ежегодной арендной плате (в размере рыночной стоимости лота или не менее полутора процентов кадастровой стоимости) или начальной стоимости земельного участка, если аукцион проводится по продаже. Организатор определяет время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона - шаг аукциона. Повышение цены допустимо в пределах 3% начальной цены лота.

По результатам торгов определяется ежегодная арендная плата или выкупная стоимость. Выигрывает тот участник, который предложил наибольший размер ежегодной арендной платы или наибольшую стоимость за лот. Если только один участник подал заявку на аукцион, торги признаются несостоявшимися.

Когда цель использования земельного участка определена, участок арендован или оформлен в собственность, а вид его разрешенного использования позволяет строить жилой дом, следует направить в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. Специалисты установят соответствие параметров будущей постройки требованиям градостроительного законодательства. Если нарушений выявлено не будет, можно начинать стройку. Срок рассмотрения уведомления - не более семи рабочих дней.

После окончания строительства местные власти тоже нужно уведомить об этом. Уведомление заменит разрешение о вводе постройки в эксплуатацию. Отметим, что уведомление об окончании строительства и свое заключение со всем пакетом документов муниципалитет направит самостоятельно в орган регистрации прав для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности. Ну а если администрация отказала в строительстве, но гражданин Х все-таки решил возвести дом, его квалифицируют как самовольную постройку.

Если участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя.

Кстати

Какая земля самая выгодная для строительства

Если хочется навсегда переехать из города, то стоит рассматривать вариант личного подсобного хозяйства. Такое хозяйство можно вести на нескольких категориях земель: внутри населенных пунктов (жилая зона) или на сельскохозяйственных землях (нежилая зона). От выбора одной из них зависит множество факторов. ЛПХ подойдет, чтобы разводить животных и птиц, а также выращивать сельскохозяйственную продукцию.

В жилой зоне участок будет называться приусадебным, а в сельскохозяйственной - полевым. На последнем строить запрещено законом. В населенных пунктах разрешено капитально возводить жилой дом, гараж, вспомогательные сооружения, объекты для производства сельхозпродукции и содержания животных.

Приусадебные участки ЛПХ имеют ряд преимуществ. Например, есть возможность изменить назначение участка (приусадебный перевести в участок для индивидуального жилищного строительства) или получить разрешение на строительство хозпостроек, при этом согласование проекта и направление уведомлений не требуются (но на постройку дома действует уведомительный порядок). На приобретение участков под ЛПХ дают ипотечные кредиты. Также на них действует уменьшенная налоговая ставка (в 3 раза меньше, чем для участков под ИЖС).

Продукцию, выращенную на участках под ЛПХ, можно сертифицировать и продавать. Деятельность на участках под ЛПХ не облагается налогами и не является предпринимательской.

Участки СНТ могут находиться как в пределах населенных пунктов, так и за ними, но вблизи, поэтому владельцы имеют свободный доступ к инфраструктуре. Такой надел стоит выбрать, если цель покупки участка - построить жилой дом с личным садом или огородом.