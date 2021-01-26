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26.01.2021 23:40
Рубрика: Общество

Царское дело

Как потомок Рюриковичей раскрасил Россию от Балтики до Тихого океана
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 16(8367)
РГО подвело итоги Географического диктанта. Всего в России и еще в 109 странах мира 255 705 человек писали диктант очно и дистанционно плюс 200 908 онлайн. Итого 456 613 участников.
Дети у Белого озера, 1909 год. То есть этой фотографии Прокудина-Горского 112 лет! Реальный снимок, а не "раскраска". Фото: rgo.ru Дети у Белого озера, 1909 год. То есть этой фотографии Прокудина-Горского 112 лет! Реальный снимок, а не "раскраска". Фото: rgo.ru
Дети у Белого озера, 1909 год. То есть этой фотографии Прокудина-Горского 112 лет! Реальный снимок, а не "раскраска". Фото: rgo.ru

Неинтересных вопросов не было, но на одном все-таки стоит остановиться отдельно. Он касался удивительной личности.

"Этот изобретатель, химик, путешественник, член РГО, известный как основатель цветной фотографии в России, сделал за время своих путешествий более тысячи цветных снимков...". О ком идет речь?"

Правильный ответ: Сергей Прокудин-Горский.

Кто он? Ученик Менделеева, работал с братьями Люмьер. Встречался с Николаем II: государь-император ему выделил пароход с командой, специально оборудованный железнодорожный вагон и автомобиль "Форд" - для того, чтобы он смог объехать империю и создать цветную фотолетопись страны: от Балтийского моря до Тихого океана.

Уникальный цветной портрет Льва Толстого. Снимок сделан 23 мая 1908 года. Автор - Прокудин-Горский. Фото: Репродукции ИТАР-ТАСС

Учился всему, но часто бросал вузы: физмат Санкт-Петербургского университета, Императорская Военно-медицинская академия, Академия художеств... Нашел себя в фотографии. Много путешествовал, снимал солнечное затмение в горах Алтая и арестантов в Самарканде, торговцев Бухары и блистательного Федора Шаляпина. После Октябрьской революции недолго служил по специальности у большевиков. Летом 1918-го его отправили в командировку в Норвегию. Назад не вернулся: дома вспыхнула Гражданская война. Личное знакомство с царем было опасным фактом биографии. Как и происхождение: род вел от татарского князя Мурзы Мусы, выходца из Золотой Орды. Предок принял православие, под знаменами Дмитрия Донского сражался на Куликовом поле, где род чуть не оборвался: потерял в битве всех сыновей. За доблесть ему в жены отдали княжну династии Рюриковичей...

С такими предками его карьера при советской власти, мягко говоря, вряд ли бы заладилась.

Осел во Франции. Умер в возрасте 81 года в Париже, спустя несколько недель после освобождения города от фашистов. Его могила - на Сент-Женевьев-де-Буа.

А теперь главное: каждый может принять участие в конкурсе РГО "Самая красивая страна", одна из номинаций которого "Живой архив". Задумка такова: выбираете снимок, сделанный много десятилетий назад, и делаете его современное повторение.

При чем тут Прокудин-Горский? А можно взять его фотографии и поэкспериментировать. Он объездил всю страну, возможно, бывал в ваших местах. Хотя можно выбрать архивный снимок другого автора или взять из семейного архива. Но кто будет спорить, что у дореволюционных цветных фото есть особая магия?

Авторитетно

- Прокудин-Горский внес свою крайне интересную лепту в формирование визуального образа России, это бесспорно, - говорит председатель жюри "Самой красивой страны" Константин Лейфер. - В прошлом году номинация "Живой архив" была введена впервые, и в условиях было прописано, что фотограф делает современные копии работ, выставленных РГО в качестве образцов. Работы были из архивов РГО и партнеров. В этом году на страничке появились фотографии Прокудина-Горского.

В этой номинации можно повторить снимки из семейного архива. Допустим, я нашел в семейном архиве снимок. Я - правообладатель?

Константин Лейфер: Практически да, если никто не заявит свои права на старую фотографию. Предположим, у вас есть не фотография, сделанная дедом, а открытка. И у кого-то еще есть открытка. Мы попросим спорщиков предъявить оригиналы - и вопрос решится. Тонкости - у юристов, специализирующихся на авторском праве.
Начало ХХ века - на цветных фотографиях Прокудина-Горского

Если снимок цветной, то и мой "повтор" следует делать в цвете? И наоборот, если взял черно-белый...

Константин Лейфер: Мне кажется, современная фотография в цвете смотрится естественнее, ч/б делает ее нарочитой, попыткой "состарить" снимок. Главная проблема архивной номинации в том, что 100 лет назад снимали со штативов форматными камерами (огромный исходник против даже 35-мм пленки), как следствие, длинными объективами, не искажающими пространство. По опыту прошлого года присылают 90% кадров, сделанных или смартфоном, или "мыльницей" с широкоугольным объективом. Дисторсии, пространство искажено, я уж не говорю про время суток и свет.

Самое простое, что приходит на ум, - найти ту же точку съемки и повторить пейзаж/ландшафт и т.д. Но ведь вы не этого ждете от нас?

Константин Лейфер: Современный вид будет предполагать неоновое освещение, новостройки, черты современности. Например, если над ущельем, которое за 100 лет не изменилось, летает парапланерист, - это здорово!

Переходим на личности. Какие ваши любимые номинации "Самой красивой страны"?

Константин Лейфер: Меня очень зацепила введенная в прошлом году номинация "Фотопроект". Удивительно приятно видеть и сознавать, насколько наши соотечественники любят родной край. Я прямо не мог оторваться от этой номинации, где в отличие от других нужно было прислать не одиночную работу, а серию от 4 до 10 фотографий, объединенных одной темой. Все остальные номинации мне тоже интересны, конечно.

Президент РГО Сергей Шойгу неплохо снимает. Было бы интересно увидеть его работы. Он может участвовать в вашем конкурсе?

Константин Лейфер: Как член жюри - нет, не может. Но, думаю, даже если бы не был в составе жюри, то не стал бы участвовать - из деликатности. Представляете, что начнут говорить: "Ну конечно, он вон куда может попасть, если б я туда попал - лучше бы снял..." Или: "Да ему этого тигра военная часть загоняла для съемки!..". Считаю, что все правильно он делает.

Фото: Вадим Савицкий
Географический диктант писали в России и 111 странах мира

Из армии, кстати, много присылают работ на конкурс?

Константин Лейфер: Мы не просим указать род занятий. Но, наверное, - нет. Пользуюсь случаем: приглашаю наших защитников и членов их семей заняться фотографией. Удивите нас фотографиями неизведанных уголков нашей великой страны! В свободное от службы время, конечно.

Вы как-то сказали: "В зимней Венеции есть ускользающая красота, понимаю Бродского, который приезжал сюда зимой 17 раз. Меня тоже тянет еще поехать туда зимой. Правда, не знаю, с фотоаппаратом ли..." Дело не в Венеции, сейчас мы наслаждаемся своей страной. Но выходит, что в каких-то случаях это нужно делать и без фотоаппарата?

Константин Лейфер: Всегда! Не в смысле наслаждаться без фотоаппарата, а всегда надо стараться видеть и замечать красоту. И нежную красоту рассвета на реке в средней полосе России, и величественную красоту гор, и суровую красоту штормового моря... Когда человек видит красоту, в жизнь его приходит гармония. А фотоаппарат или смартфон - это чтобы запечатлеть, чтобы поделиться этой красотой со всем миром.

Cтоит посмотреть

Галерею "Живого архива": Россия конца XIX - начала XX века в объективе фотографов можно посмотреть здесь.

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