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26.01.2021 00:16
Рубрика: Спорт

Отметили тройку

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8365)
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели.

Форвард рижского "Динамо" Джей Си Лайпон стал сильнейшим нападающим 19-й недели "регулярки". Он набрал пять (2+3) очков в трех матчах, а его гол в овертайме встречи с казанским "Ак Барсом" принес "бело-голубым" победу (5:4). Общий показатель полезности канадского игрока составил "+1".

Фото: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Лучшим защитником был признан Игорь Ожиганов из питерского СКА. Он помог клубу выиграть два поединка на прошлой неделе и набрал в них три (1+2) очка. Среди вратарей отметили действия Хенрика Карлссона из "Барыса" (Нур-Султан). Команда победила во всех трех поединках, а в матче с московским "Динамо" Карлссон отыграл "на ноль".

В то же время нападающий череповецкой "Северстали" Никита Гуслистов признан сильнейшим новичком недели. Он набрал четыре (3+1) очка, оформив хет-трик в матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (6:3) и став самым молодым россиянином в истории лиги, кому покорилось данное достижение. Отметим, что контракт с "Северсталью" Гуслистов подписал летом 2019 года.

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