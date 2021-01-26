Постановление правительства Кировской области от 26 января 2021 года № 27-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в подпункт 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.2.1.3.11 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.11. Спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и (или) календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области (далее - официальные спортивные соревнования), за исключением официальных спортивных соревнований, указанных в подпункте 1.2.1.3.12 настоящего постановления, при одновременном соблюдении следующих условий:".

1.2. Подпункт 1.2.1.3.12 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.12. Официальные спортивные соревнования, проводимые на открытом воздухе на спортивных сооружениях, оборудованных стационарными трибунами, а также Кубок мира по альпинизму при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения предельного количества зрителей, которые могут присутствовать при проведении официального спортивного соревнования, более 30% от общего количества посадочных мест для зрителей на трибунах открытого спортивного сооружения;

при обеспечении соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между зрителями, присутствующими при проведении официального спортивного соревнования, в том числе путем организации соответствующей рассадки зрителей на трибунах. Указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе;

при проведении официальных спортивных соревнований с учетом требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020".

1.3. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.13 следующего содержания:

"1.2.1.3.13. Деятельность архивов при условии соблюдения рекомендаций по организации работы читальных залов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 08.07.2020 № МР 3.1/2.1.0199-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







