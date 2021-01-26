Китай представил "давосские тезисы" для посткоронавирусного мироустройства

Новости

Минэкономразвития готово и дальше корректировать пошлины на зерно 12:25
Премьер Италии Конте объявил об отставке 12:24
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
Инструктажи по охране труда можно будет проводить удаленно 12:00
Австрийского бизнесмена заподозрили в незаконном предпринимательстве 11:59
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты 11:55
Президент Таджикистана заявил о ликвидации коронавируса в стране 11:47
В Подмосковье мужчину будут судить за похищение предпринимателя 11:45
Комитет по выдвижению Москвы кандидатом на ЭКСПО-2030 возглавит Мантуров 11:43
В древнем турецком городе снесут здания, портящие исторический силуэт 11:36
Жительница Твери перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей 11:35
На Кубани закрыли школу после отравления более 30 учеников 11:28
Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак" 11:22
ФСБ ликвидировало два подпольных цеха по переработке краба 11:18
Оперштаб: Еще 5572 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
Москвичей пригласили в школу социального волонтерства 11:07
В Петербурге потратили 110 миллиардов рублей на борьбу с пандемией 10:59
В Эстонии утверждено новое правительство 10:54
В Ленобласти годовалая девочка отравилась метадоном 10:38
В Приморье рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника 10:37
Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции 10:34
Названы продукты с высоким содержанием трансжиров 10:34
Большунов и Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику 10:22
Иркутский подросток напал на женщину с ножом ради нового смартфона 10:13
Москвичи смогут сэкономить при регистрации недвижимости 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 11:31

Китай представил "давосские тезисы" для посткоронавирусного мироустройства

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
В преддверии стартовавшего 25 января Всемирного экономического форума его президент Бёрге Бренде заявил, что на давосской площадке мир ожидает услышать предложения Китая относительно развития международного сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. КНР может задать тон в этом направлении как единственная крупная экономика, которая продемонстрировала рост на волне пандемии COVID-19, отметил он.
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Китай эти ожидания оправдал. Выступая на форуме, председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "давосские тезисы" для посткоронавирусного мироустройства. Признав, что после пандемии COVID-19 "мир никогда не будет прежним", глава китайского государства обозначил четыре важнейшие задачи, стоящие перед мировым сообществом, и четыре основных принципа, по которым эти задачи следовало бы выполнять.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Есть все основания утверждать, что такая чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, как коронавирусная инфекция, точно не будет последней". Именно поэтому одной из важнейших задач он назвал совместное противодействие глобальным вызовам, причем не только в сфере общественного здравоохранения, но и по таким направлениям, как реагирование на климатические изменения и продвижение устойчивого развития. "С глобальными проблемами ни одна страна не в силах справиться в одиночку, только коллективные действия, объединение усилий и глобальное сотрудничество помогут их успешному урегулированию", - подчеркнул председатель КНР.

Еще одной насущной задачей названа совместная работа по скорейшему посткоронавирусному возрождению глобальной экономики и обеспечению дальнейшего развития. "Важно усиливать координацию макроэкономической политики, обеспечивать бесперебойное функционирование как глобальных цепочек производства и поставок, так и мировой финансовой системы", - отметил Си, подчеркнув при этом, что экономическое развитие важно координировать с потребностями противоэпидемической работы.

В качестве отдельной задачи он выделил сокращение разрыва между развитыми и развивающимися странами, которые оказались в самом бедственном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вновь призвав оказать всемерную поддержку развивающимся странам, Си подчеркнул: "Важно отдать себе отчет: когда быстро развиваются развивающиеся страны, процветание и стабильность нашей планеты будут иметь более прочный фундамент, выгоду от этого получат и развитые страны".

В четверку важнейших задач мирового сообщества Си Цзиньпин также включил отказ от идеологических предубеждений и мирное сосуществование. "Нет на свете двух одинаковых листьев, так нет и стран с одинаковой историей, культурой и государственным строем. Без многообразия не было бы человеческой цивилизации. Страшно не само различие, а чванство, предвзятость и враждебность. Страшно то, что не прекращаются в нашем мире попытки вести разделительную линию между разными цивилизациями, навязывать свою культуру и строй другим. Страны мира должны мирно сосуществовать, учиться друг у друга на основе взаимного уважения и стремления к общему при сохранении различий, чтобы придать новый стимул развитию человеческой цивилизации", - философски отметил Си Цзиньпин.

В обозначенные главой китайского государства четыре принципа мирового взаимодействия вошли:

- Мультилатерализм как "поиск коллективных ответов на глобальные проблемы и возможность совместно распоряжаться судьбой мира";

- Верховенство международного права. Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран. При координации и урегулировании межгосударственных отношений можно только опираться на систему и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других;

- Возведение развития в приоритет: "Нам следует идти в ногу со временем, а не довольствоваться прежним";

- Отказ от конфликтов и конфронтации: "Нам нужен не смертельный поединок, а честное и справедливое соревнование, которое полезно для всех его участников".

Определяя главные цели и принципы глобального сотрудничества, председатель КНР не преминул воспользоваться своим излюбленным риторическим приемом "антонимичного перевода". Он рассказал не только о том, что такое хорошо, но и подробно остановился на том, что такое плохо. Си особенно предостерег от развязывания войн в любом их формате: "История и реальность нас научили, что в сегодняшнем мире конфронтационный подход, будь то холодная или горячая, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов", - подчеркнул председатель КНР.

"Развязывание "новой холодной войны", ксенофобия, угроза и шантаж, разъединение, срыв поставок, санкции, создание искусственных барьеров и изоляция - все это обернется ничем иным, как расколом мира и конфронтацией. В разобщенном мире человечество не в состоянии справиться с общими вызовами, и противостояние ведет только к тупику. За такие уроки человечество заплатило огромную цену, и сегодня никак нельзя допускать повторения прошлых ошибок", - заключил глава китайского государства.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах