Китай представил "давосские тезисы" для посткоронавирусного мироустройства

В преддверии стартовавшего 25 января Всемирного экономического форума его президент Бёрге Бренде заявил, что на давосской площадке мир ожидает услышать предложения Китая относительно развития международного сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. КНР может задать тон в этом направлении как единственная крупная экономика, которая продемонстрировала рост на волне пандемии COVID-19, отметил он.

Китай эти ожидания оправдал. Выступая на форуме, председатель КНР Си Цзиньпин озвучил "давосские тезисы" для посткоронавирусного мироустройства. Признав, что после пандемии COVID-19 "мир никогда не будет прежним", глава китайского государства обозначил четыре важнейшие задачи, стоящие перед мировым сообществом, и четыре основных принципа, по которым эти задачи следовало бы выполнять.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Есть все основания утверждать, что такая чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, как коронавирусная инфекция, точно не будет последней". Именно поэтому одной из важнейших задач он назвал совместное противодействие глобальным вызовам, причем не только в сфере общественного здравоохранения, но и по таким направлениям, как реагирование на климатические изменения и продвижение устойчивого развития. "С глобальными проблемами ни одна страна не в силах справиться в одиночку, только коллективные действия, объединение усилий и глобальное сотрудничество помогут их успешному урегулированию", - подчеркнул председатель КНР.

Еще одной насущной задачей названа совместная работа по скорейшему посткоронавирусному возрождению глобальной экономики и обеспечению дальнейшего развития. "Важно усиливать координацию макроэкономической политики, обеспечивать бесперебойное функционирование как глобальных цепочек производства и поставок, так и мировой финансовой системы", - отметил Си, подчеркнув при этом, что экономическое развитие важно координировать с потребностями противоэпидемической работы.

В качестве отдельной задачи он выделил сокращение разрыва между развитыми и развивающимися странами, которые оказались в самом бедственном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вновь призвав оказать всемерную поддержку развивающимся странам, Си подчеркнул: "Важно отдать себе отчет: когда быстро развиваются развивающиеся страны, процветание и стабильность нашей планеты будут иметь более прочный фундамент, выгоду от этого получат и развитые страны".

В четверку важнейших задач мирового сообщества Си Цзиньпин также включил отказ от идеологических предубеждений и мирное сосуществование. "Нет на свете двух одинаковых листьев, так нет и стран с одинаковой историей, культурой и государственным строем. Без многообразия не было бы человеческой цивилизации. Страшно не само различие, а чванство, предвзятость и враждебность. Страшно то, что не прекращаются в нашем мире попытки вести разделительную линию между разными цивилизациями, навязывать свою культуру и строй другим. Страны мира должны мирно сосуществовать, учиться друг у друга на основе взаимного уважения и стремления к общему при сохранении различий, чтобы придать новый стимул развитию человеческой цивилизации", - философски отметил Си Цзиньпин.

В обозначенные главой китайского государства четыре принципа мирового взаимодействия вошли:

- Мультилатерализм как "поиск коллективных ответов на глобальные проблемы и возможность совместно распоряжаться судьбой мира";

- Верховенство международного права. Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран. При координации и урегулировании межгосударственных отношений можно только опираться на систему и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других;

- Возведение развития в приоритет: "Нам следует идти в ногу со временем, а не довольствоваться прежним";

- Отказ от конфликтов и конфронтации: "Нам нужен не смертельный поединок, а честное и справедливое соревнование, которое полезно для всех его участников".

Определяя главные цели и принципы глобального сотрудничества, председатель КНР не преминул воспользоваться своим излюбленным риторическим приемом "антонимичного перевода". Он рассказал не только о том, что такое хорошо, но и подробно остановился на том, что такое плохо. Си особенно предостерег от развязывания войн в любом их формате: "История и реальность нас научили, что в сегодняшнем мире конфронтационный подход, будь то холодная или горячая, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов", - подчеркнул председатель КНР.

"Развязывание "новой холодной войны", ксенофобия, угроза и шантаж, разъединение, срыв поставок, санкции, создание искусственных барьеров и изоляция - все это обернется ничем иным, как расколом мира и конфронтацией. В разобщенном мире человечество не в состоянии справиться с общими вызовами, и противостояние ведет только к тупику. За такие уроки человечество заплатило огромную цену, и сегодня никак нельзя допускать повторения прошлых ошибок", - заключил глава китайского государства.