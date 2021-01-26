Классику отечественного кино планируют начать изучать в школах

Школьникам в рамках учебных занятий могут начать показывать отечественное кино. По словам гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, вполне найдется "150-200 фильмов, которые стоит рекомендовать к изучению". Вопрос об изучении наследия кинематографа поднимался прошедшей осенью на заседании Совета по культуре и искусству при президенте.

- Когда я предлагал эту идею, я говорил, что не стоит усложнять, нужно просто показывать ребятам картины. Два часа раз в неделю или в две недели, начать со второго класса, - приводит слова Шахназарова ТАСС.

Режиссер уверен, что многие советские киноленты можно смотреть с 8-9 лет, чтобы ребята имели представление о том, что и как снималось. "Это часть нашей культуры. Хорошо, что это вошло в поручения", - отметил он.

Рассмотреть возможность изучения в школах отечественного кинематографа поручил Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Доклад по вопросу должен быть представлен до лета этого года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.