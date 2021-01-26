Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в июне

Новости

Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова" 16:50
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт 16:37
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 16:33
В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты 16:28
Иран зарегистрировал "Спутник V" 16:27
Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
26.01.2021 19:00
Рубрика: Культура

Все сбудется

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в июне
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
На фоне любви к чтению зреет способность самостоятельно анализировать аргументы и не попадать под деструктивные воздействия, грамотным человеком гораздо труднее манипулировать, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая в видеоформате Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации. Это первое его заседание после ноябрьского указа президента России об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и передаче его функций Минцифре России.
Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин высоко оценил роль электронных изданий. Фото: Российское историческое общество Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин высоко оценил роль электронных изданий. Фото: Российское историческое общество
Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин высоко оценил роль электронных изданий. Фото: Российское историческое общество

Глава принявшего Роспечать ведомства Максут Шадаев во вторник пообещал не оставить чтение и книги без поддержки. "Все ресурсы министерства будут брошены на то, чтобы провести запланированные мероприятия с необходимым качеством", - сказал он, а также добавил, что "костяк команды Роспечати", который захочет продолжить работу в министерстве, будет трудоустроен. К слову, в администрацию президента поступила просьба Шадаева подготовить поручение главы государства о проведении в июне книжного фестиваля "Красная площадь".

Фото: РГАЛИ
Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Среди событий, связанных с популяризацией чтения, в наступившем году особое место займет фестиваль Национальных литератур народов России. Продолжится, по словам Сергея Нарышкина, и издание национальных авторов. Новый, четвертый том Антологии, посвящен драматургии народов России. А следующий, пятый том Антологии будет о художественной публицистике. В 2021 году Россия впервые принимает у себя Международный конгресс детской книги. Он состоится в Москве в начале осени и объединит лучших специалистов в области детской литературы: писателей, издателей, переводчиков, иллюстраторов.

Анализируя опыт прошлого года, когда книжные магазины и библиотеки закрылись и доступ к бумажным книжным новинкам для большинства читателей был затруднен, Сергей Нарышкин остановился на роли электронных изданий, доля которых на российском книжном рынке пока сравнительно невелика. "Одним из инструментов расширения этого сегмента могла бы стать возложенная на производителей электроники обязанность предустанавливать на создаваемые ими гаджеты российские приложения. Эта норма, как вы знаете, закреплена в ФЗ-425, который первого марта этого года вступает в силу", - напомнил он.

Формировать перечень таких программ поручено Минцифре. Поэтому глава РИО попросил министра учесть интересы писательского сообщества и читателей: "Чтобы, включая смартфон, планшетный компьютер или другое электронное устройство, российские пользователи могли оперативно находить там любимых авторов и книги".

Это очень важная мера, согласен Максут Шадаев: "Фактически мы защищаем отечественные мобильные приложения. А во-вторых - это дополнительное удобство для наших пользователей, потому что они получают новый гаджет, где уже установлен пакет самых массовых, популярных и социальных приложений".

Пиратский контент - еще один сдерживающий фактор развития онлайн-сегмента книжного рынка, убеждены члены Оргкомитета. Напомним, что срок действия Антипиратского меморандума истекает 31 января. Взаимодействие между подписавшими меморандум правообладателями и интернет-компаниями администрирует Роскомнадзор, подведомственный Министерству цифрового развития России. Среди подписантов-правообладателей значатся как крупные производители контента (Первый канал, ВГТРК, "Газпром-медиа"), так и общественные организации, например, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет и другие.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что чтение и книги не останутся без поддержки. Фото: Российское историческое общество

"На мой взгляд, при пролонгации меморандума было бы целесообразно включить в него и Российский книжный союз, - предложил Нарышкин. - Мне представляется, что это позволит авторам и издателям наравне с другими правообладателями пользоваться механизмом оперативной внесудебной защиты и интеллектуальной собственности".

В свою очередь Максут Шадаев напомнил, что издатели книг, газет и журналов, владельцы книжных магазинов были включены в перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от локдауна, а ведущие предприятия издательской отрасли вошли в список системообразующих предприятий. Соответственно, получили льготы. "Норму 10-процентной ставки НДС мы смогли распространить на электронные книги как на один из самых быстро растущих сегментов отрасли", - рассказал министр. Но, по его мнению, электронный сегмент, нуждается в дополнительном внимании уже в первом квартале наступившего года. "Наши приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам и аудиокнигам, будут по умолчанию на всех новых устройствах", - пообещал он.

Фото: iStock
Екатеринбургской поэтессе присвоили звание "Нытик года"

Минцифры приложит все усилия, чтобы максимально быстро подписать и Антипиратский меморандум. "Мы приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон о защите информации, который позволяет всем без исключения правообладателям удалять пиратский контент из поисковой выдачи, - рассказал глава ведомства. - Поэтому дополнительно к меморандуму мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объем пиратства".

"Годом сводок с фронтов" назвал минувший 2020-й замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.

На 20 процентов вышло меньше книг, на 25 процентов сократился книжный рынок. "Не все смогли воспользоваться льготами, которые дало правительство. Часто, по своей нерасторопности", - считает Григорьев. Закрылись Парижский книжный салон, Лондонский, Санкт-Петербургский, не прошли Нью-Йоркская и Франкфуртская книжная ярмарки. "Но многое усилиями энтузиастов удалось провести, - подчеркнул он. - Это фестиваль "Красная площадь" и Московская международная книжная ярмарка, все ведущие литературные премии".

Мало того, по мнению замглавы Роспечати, у прошедшего года есть один важный плюс: "Пандемия - это фантастическая школа для всей книжной индустрии. Это переход из 2-го класса в 10-й по изучению цифровых форматов и по способности работать в новых условиях. Мы проскочили несколько классов, и сегодня можно сказать, что в лидерах в Европе".

Приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, будут на всех новых устройствах

Впрочем, надеются все участники оргкомитета, книги не уйдут в цифру целиком. Будут живы и книжные магазины, куда можно прийти на встречу с писателем и его новым произведением.

"Все, что запланировано, проведем, со всем справимся, и этот год будет удачнее, чем предыдущие", - подвел итоги Владимир Григорьев.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев сказал, что этот год будет удачнее, чем предыдущие. Фото: Российское историческое общество

Кстати

Глава РКС С. В. Степашин заявил о намерении провести II Литературное собрание. Первый подобный форум, когда на встречу с писателями и издателями приехал президент Путин, прошло в ноябре 2013 года и привело, в том числе, к объявлению 2015 года Годом литературы. На сей раз подобное собрание планируется провести во взаимодействии с Ассоциацией союзов писателей - новой "метаорганизацией", только что созданной и уже официально зарегистрированной, как подчеркнул в своем выступлении ее председатель Сергей Шаргунов. А советник президента по культуре В.И. Толстой, возглавивший Творческий совет Ассоциации, уточнил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, Собрание пройдет уже этим летом.

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь"

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"