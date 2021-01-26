Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в июне

На фоне любви к чтению зреет способность самостоятельно анализировать аргументы и не попадать под деструктивные воздействия, грамотным человеком гораздо труднее манипулировать, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая в видеоформате Оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации. Это первое его заседание после ноябрьского указа президента России об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и передаче его функций Минцифре России.

Глава принявшего Роспечать ведомства Максут Шадаев во вторник пообещал не оставить чтение и книги без поддержки. "Все ресурсы министерства будут брошены на то, чтобы провести запланированные мероприятия с необходимым качеством", - сказал он, а также добавил, что "костяк команды Роспечати", который захочет продолжить работу в министерстве, будет трудоустроен. К слову, в администрацию президента поступила просьба Шадаева подготовить поручение главы государства о проведении в июне книжного фестиваля "Красная площадь".

Среди событий, связанных с популяризацией чтения, в наступившем году особое место займет фестиваль Национальных литератур народов России. Продолжится, по словам Сергея Нарышкина, и издание национальных авторов. Новый, четвертый том Антологии, посвящен драматургии народов России. А следующий, пятый том Антологии будет о художественной публицистике. В 2021 году Россия впервые принимает у себя Международный конгресс детской книги. Он состоится в Москве в начале осени и объединит лучших специалистов в области детской литературы: писателей, издателей, переводчиков, иллюстраторов.

Анализируя опыт прошлого года, когда книжные магазины и библиотеки закрылись и доступ к бумажным книжным новинкам для большинства читателей был затруднен, Сергей Нарышкин остановился на роли электронных изданий, доля которых на российском книжном рынке пока сравнительно невелика. "Одним из инструментов расширения этого сегмента могла бы стать возложенная на производителей электроники обязанность предустанавливать на создаваемые ими гаджеты российские приложения. Эта норма, как вы знаете, закреплена в ФЗ-425, который первого марта этого года вступает в силу", - напомнил он.

Формировать перечень таких программ поручено Минцифре. Поэтому глава РИО попросил министра учесть интересы писательского сообщества и читателей: "Чтобы, включая смартфон, планшетный компьютер или другое электронное устройство, российские пользователи могли оперативно находить там любимых авторов и книги".

Это очень важная мера, согласен Максут Шадаев: "Фактически мы защищаем отечественные мобильные приложения. А во-вторых - это дополнительное удобство для наших пользователей, потому что они получают новый гаджет, где уже установлен пакет самых массовых, популярных и социальных приложений".

Пиратский контент - еще один сдерживающий фактор развития онлайн-сегмента книжного рынка, убеждены члены Оргкомитета. Напомним, что срок действия Антипиратского меморандума истекает 31 января. Взаимодействие между подписавшими меморандум правообладателями и интернет-компаниями администрирует Роскомнадзор, подведомственный Министерству цифрового развития России. Среди подписантов-правообладателей значатся как крупные производители контента (Первый канал, ВГТРК, "Газпром-медиа"), так и общественные организации, например, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет и другие.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что чтение и книги не останутся без поддержки. Фото: Российское историческое общество

"На мой взгляд, при пролонгации меморандума было бы целесообразно включить в него и Российский книжный союз, - предложил Нарышкин. - Мне представляется, что это позволит авторам и издателям наравне с другими правообладателями пользоваться механизмом оперативной внесудебной защиты и интеллектуальной собственности".

В свою очередь Максут Шадаев напомнил, что издатели книг, газет и журналов, владельцы книжных магазинов были включены в перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от локдауна, а ведущие предприятия издательской отрасли вошли в список системообразующих предприятий. Соответственно, получили льготы. "Норму 10-процентной ставки НДС мы смогли распространить на электронные книги как на один из самых быстро растущих сегментов отрасли", - рассказал министр. Но, по его мнению, электронный сегмент, нуждается в дополнительном внимании уже в первом квартале наступившего года. "Наши приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам и аудиокнигам, будут по умолчанию на всех новых устройствах", - пообещал он.

Минцифры приложит все усилия, чтобы максимально быстро подписать и Антипиратский меморандум. "Мы приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон о защите информации, который позволяет всем без исключения правообладателям удалять пиратский контент из поисковой выдачи, - рассказал глава ведомства. - Поэтому дополнительно к меморандуму мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объем пиратства".

"Годом сводок с фронтов" назвал минувший 2020-й замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.

На 20 процентов вышло меньше книг, на 25 процентов сократился книжный рынок. "Не все смогли воспользоваться льготами, которые дало правительство. Часто, по своей нерасторопности", - считает Григорьев. Закрылись Парижский книжный салон, Лондонский, Санкт-Петербургский, не прошли Нью-Йоркская и Франкфуртская книжная ярмарки. "Но многое усилиями энтузиастов удалось провести, - подчеркнул он. - Это фестиваль "Красная площадь" и Московская международная книжная ярмарка, все ведущие литературные премии".

Мало того, по мнению замглавы Роспечати, у прошедшего года есть один важный плюс: "Пандемия - это фантастическая школа для всей книжной индустрии. Это переход из 2-го класса в 10-й по изучению цифровых форматов и по способности работать в новых условиях. Мы проскочили несколько классов, и сегодня можно сказать, что в лидерах в Европе".

Приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, будут на всех новых устройствах

Впрочем, надеются все участники оргкомитета, книги не уйдут в цифру целиком. Будут живы и книжные магазины, куда можно прийти на встречу с писателем и его новым произведением.

"Все, что запланировано, проведем, со всем справимся, и этот год будет удачнее, чем предыдущие", - подвел итоги Владимир Григорьев.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев сказал, что этот год будет удачнее, чем предыдущие. Фото: Российское историческое общество

Кстати

Глава РКС С. В. Степашин заявил о намерении провести II Литературное собрание. Первый подобный форум, когда на встречу с писателями и издателями приехал президент Путин, прошло в ноябре 2013 года и привело, в том числе, к объявлению 2015 года Годом литературы. На сей раз подобное собрание планируется провести во взаимодействии с Ассоциацией союзов писателей - новой "метаорганизацией", только что созданной и уже официально зарегистрированной, как подчеркнул в своем выступлении ее председатель Сергей Шаргунов. А советник президента по культуре В.И. Толстой, возглавивший Творческий совет Ассоциации, уточнил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, Собрание пройдет уже этим летом.