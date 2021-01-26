Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд"

Иван Денисенко, 30 лет

Денисенко Иван Филиппович (1913 - 05.07.1943), рядовой.

Иван родился в деревне Норки Веремеевского сельсовета Чериковского района Могилевской области.

Окончил школу в белорусском городе Черикове. Работал в районной газете. С 1939 г. - сотрудник газеты "Советская Белоруссия". Его корреспонденции печатались в газетах "Известия" и "Труд".

Автор поэм "Егориха" (1937), "Семен Лагода" (1938). Писал стихи для детей.

Попал в окружение в районе Кричева. Вырвавшись из окружения тяжело больным, вернулся в родной город Чериков, оккупированный немцами, и стал подпольщиком. По приказу Чериковского подпольного райкома партии устроился секретарем в чериковскую окружную полицию.

5 июня 1943 года Иван Денисенко был арестован гестапо. 5 июля - расстрелян.

Свое последнее прощальное письмо родным и незаконченное стихотворение "Сосед", написанные на клочке папиросной бумаги 21 июня 1943 года, Иван успел передать на волю. Впервые оно было опубликовано в газете "Советская Белоруссия" 5 мая 1960 года.

Публикации:

Говорят погибшие герои. Москва, Издательство политической литературы, 1975 С. 298-300.

Скрыжалi памяцi. В 3 томах. Минск, 2005 Т. 1