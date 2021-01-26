Косачев: СФ уже 27 января может проголосовать за ратификацию ДСНВ

Совет Федерации на пленарном заседании 27 января готов провести все необходимые ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Обе палаты федерального собрания не потеряют, что называется, ни минуты с тем, чтобы этот договор уже был продлен юридически через все необходимые ратификационные процедуры", - уверен сенатор.

"Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра", - добавил он.

Косачев также отметил, что выработать договоренность о продлении ДСНВ "было предельно сложно, исходя из положения сжатого времени и атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях, которая никоим образом пока не изменилась со сменой американской администрации".

"Продление этого соглашения - это конечно же успех нашей, российской, отечественной дипломатии и огромный успех, личный успех президента Путина, потому что именно президент Путин еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать", - подчеркнул парламентарий.