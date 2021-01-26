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26.01.2021 09:38
Рубрика: Власть

Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Процесс начнется 8 февраля.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Если пользоваться аналогиями из мира кино и сериалов, то избирательная кампания в США была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января - боевиком.

Но нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем.

Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Процедура импичмента Дональда Трампа

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