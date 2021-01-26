Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Процесс начнется 8 февраля.

Если пользоваться аналогиями из мира кино и сериалов, то избирательная кампания в США была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января - боевиком.

Но нынешний сюжет с импичментом - не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.