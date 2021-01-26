Новости

Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова" 16:50
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт 16:37
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 16:33
В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты 16:28
Иран зарегистрировал "Спутник V" 16:27
Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
26.01.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Скользят по грани

"Спартак" во главе с Олегом Знарком рискует не попасть в плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Выступление московского "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пока одно из главных разочарований сезона. Казалось, в межсезонье "красно-белые" неплохо укрепились, у руля - опытнейший Олег Знарок . То есть налицо все предпосылки для шага вперед. Хотя бы по сравнению с предыдущим сезоном, в котором "Спартак" не смог пробиться дальше 1/8 финала Кубка Гагарина.
"Спартак" прервал серию из трех поражений, одолев на своем льду нижегородское "Торпедо". Фото: РИА Новости "Спартак" прервал серию из трех поражений, одолев на своем льду нижегородское "Торпедо". Фото: РИА Новости
"Спартак" прервал серию из трех поражений, одолев на своем льду нижегородское "Торпедо". Фото: РИА Новости

Но прогрессом пока не пахнет. А недавняя серия из трех поражений подряд отбросила "Спартак" даже за пределы плей-офф. Накануне "красно-белые" прервали ее, одолев на своем льду нижегородское "Торпедо" - 3:2, но вопросы к игре москвичей никуда не делись. Что происходит с командой, от которой ждали многого, "РГ" попыталась разобраться вместе с легендарным экс-игроком клуба, двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
СКА прервал серию из четырех поражений

Александр Викторович, "Спартак" балансирует на грани плей-офф, но ведь от команды ждали совсем другого выступления...

Александр Кожевников: Согласен с вами. Состав приличный, в межсезонье взяли хороших игроков. Но там главная проблема - молодежь. Молодежь бегает, но толком не играет, а одним звеном в данной ситуации очень тяжело вытягивать. В "Спартаке" три звена вхолостую работают. Стоило им в матче с "Торпедо" проявить - и сразу результат. Но это же происходит не в каждом матче. Нет стабильности. Надо, наверное, было что-то по ходу сезона менять, а не к концу. Серьезно, видим людей, которые летают-летают, а КПД никакой.

На матч с "Торпедо" на скамейку запасных спустился даже генменеджер клуба Алексей Жамнов. О чем это говорит?

Александр Кожевников: Когда приходилось тяжело, Жамнов всегда приходил на скамейку, и команда по-другому выглядела. Вот и сейчас также получилось. Но вообще, не очень хорошая ситуация для "Спартака". Иногда хочется все бросить и не смотреть эту гадость.

Тут еще, наверное, надо упомянуть такой фактор, как травмы. У "Спартака" их много.

Александр Кожевников: Так травмы у всех. Сезон такой, что тут поделаешь. Но все в равных условиях. Поэтому валить на травмы, болезни - нет никакого смысла. Игроки должны играть, а не просто быть бегающими ребятами. В хоккее нужно забивать, а не просто хорошо работать.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" обыграть "Магнитку"

До победы над "Нижним" "Спартак" проиграл три матча, пропуская в большинстве. Нонсенс?

Александр Кожевников: Это невнимательность. А у других команд нашлись люди, которые хорошо играют в меньшинстве. Видимо, так "хорошо" в "Спартаке" тренируют игру в большинстве, что постоянно возникают подобные ситуации.

Уже ходят слухи, что, если "Спартак" не выйдет в плей-офф, Жамнов и Знарок потеряют свои посты. Пришло время спрашивать по гамбургскому счету?

Александр Кожевников: Сколько они уже работают. Лично я еще подумал бы по поводу увольнения, но давайте смотреть. Знарок работает уже третий год. У меня к нему прекрасное отношение, но ему уже дали время освоиться. Какой бы состав у Олега ни был. В конце концов "Спартак" мне напоминает ХК МВД, у которого тоже не было больших имен, но Знарок показал с ним результат, вышел в финал Кубка Гагарина 2009/2010. Но решать руководству. Думаю, они должны понимать, за что платят деньги нынешнему тренерскому штабу.

Александр Кожевников: В плей-офф "Спартак" войдет, но есть ли в этом смысл? Попадут на ЦСКА или СКА, и пройти дальше будет очень сложно

Ваш прогноз: в плей-офф-то "Спартак" все-таки пробьется?

Александр Кожевников: В плей-офф войдут. Но на кого попадут? Есть ли смысл туда заходить "Спартаку"? Я-то думал, о чем говорил перед сезоном, что "Спартак" будет в первой четверке, будет на равных биться с лидерами. А сейчас они попадут на ЦСКА или СКА. Если к ним отнесутся серьезно, шансов пройти в следующий раунд Кубка Гагарина будет немного.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон