Выступление московского "Спартака" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пока одно из главных разочарований сезона. Казалось, в межсезонье "красно-белые" неплохо укрепились, у руля - опытнейший Олег Знарок . То есть налицо все предпосылки для шага вперед. Хотя бы по сравнению с предыдущим сезоном, в котором "Спартак" не смог пробиться дальше 1/8 финала Кубка Гагарина.

Но прогрессом пока не пахнет. А недавняя серия из трех поражений подряд отбросила "Спартак" даже за пределы плей-офф. Накануне "красно-белые" прервали ее, одолев на своем льду нижегородское "Торпедо" - 3:2, но вопросы к игре москвичей никуда не делись. Что происходит с командой, от которой ждали многого, "РГ" попыталась разобраться вместе с легендарным экс-игроком клуба, двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым.

Александр Викторович, "Спартак" балансирует на грани плей-офф, но ведь от команды ждали совсем другого выступления...

Александр Кожевников: Согласен с вами. Состав приличный, в межсезонье взяли хороших игроков. Но там главная проблема - молодежь. Молодежь бегает, но толком не играет, а одним звеном в данной ситуации очень тяжело вытягивать. В "Спартаке" три звена вхолостую работают. Стоило им в матче с "Торпедо" проявить - и сразу результат. Но это же происходит не в каждом матче. Нет стабильности. Надо, наверное, было что-то по ходу сезона менять, а не к концу. Серьезно, видим людей, которые летают-летают, а КПД никакой.

На матч с "Торпедо" на скамейку запасных спустился даже генменеджер клуба Алексей Жамнов. О чем это говорит?

Александр Кожевников: Когда приходилось тяжело, Жамнов всегда приходил на скамейку, и команда по-другому выглядела. Вот и сейчас также получилось. Но вообще, не очень хорошая ситуация для "Спартака". Иногда хочется все бросить и не смотреть эту гадость.

Тут еще, наверное, надо упомянуть такой фактор, как травмы. У "Спартака" их много.

Александр Кожевников: Так травмы у всех. Сезон такой, что тут поделаешь. Но все в равных условиях. Поэтому валить на травмы, болезни - нет никакого смысла. Игроки должны играть, а не просто быть бегающими ребятами. В хоккее нужно забивать, а не просто хорошо работать.

До победы над "Нижним" "Спартак" проиграл три матча, пропуская в большинстве. Нонсенс?

Александр Кожевников: Это невнимательность. А у других команд нашлись люди, которые хорошо играют в меньшинстве. Видимо, так "хорошо" в "Спартаке" тренируют игру в большинстве, что постоянно возникают подобные ситуации.

Уже ходят слухи, что, если "Спартак" не выйдет в плей-офф, Жамнов и Знарок потеряют свои посты. Пришло время спрашивать по гамбургскому счету?

Александр Кожевников: Сколько они уже работают. Лично я еще подумал бы по поводу увольнения, но давайте смотреть. Знарок работает уже третий год. У меня к нему прекрасное отношение, но ему уже дали время освоиться. Какой бы состав у Олега ни был. В конце концов "Спартак" мне напоминает ХК МВД, у которого тоже не было больших имен, но Знарок показал с ним результат, вышел в финал Кубка Гагарина 2009/2010. Но решать руководству. Думаю, они должны понимать, за что платят деньги нынешнему тренерскому штабу.

Александр Кожевников: В плей-офф "Спартак" войдет, но есть ли в этом смысл? Попадут на ЦСКА или СКА, и пройти дальше будет очень сложно

Ваш прогноз: в плей-офф-то "Спартак" все-таки пробьется?

Александр Кожевников: В плей-офф войдут. Но на кого попадут? Есть ли смысл туда заходить "Спартаку"? Я-то думал, о чем говорил перед сезоном, что "Спартак" будет в первой четверке, будет на равных биться с лидерами. А сейчас они попадут на ЦСКА или СКА. Если к ним отнесутся серьезно, шансов пройти в следующий раунд Кубка Гагарина будет немного.