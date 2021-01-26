Лавров исключил зависимость отношений Москвы и Тегерана от США

Отношения Москвы и Тегерана не будут зависеть от "прихотей" США, которые пытаются повредить партнерству двух стран введением незаконных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам консультаций с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, российско-иранские отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов. "И мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону", - отметил Лавров. При этом отдельные международные игроки пытаются нелегитимными способами ограничить взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, "злоупотребляя" односторонними санкциями, которые противоречат международному праву". "Воспринимаем это как попытки, если говорить о США при прошлой администрации, злоупотреблять своими возможностями, придавать экстерриториальный характер национальному законодательству", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров особо отметил, что Россия и Иран выбирают формы сотрудничества, партнерства, которые не будут зависеть от "прихотей того или иного нарушителя международного права".