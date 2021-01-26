Лавров объяснил актуальность возвращения к ядерной сделке с Ираном

Москва и Тегеран искренне заинтересованы в полном выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всеми сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, сегодня на первый план выходит задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. "И мы, и Иран искренне заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", - отметил глава МИД РФ.