До чемпионата мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля, осталось две недели. И судя по результатам россиян седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце (два "золота" и "бронза"), статистами на первенстве планеты наши спортсмены не будут.

Светлана Миронова будет одной из главных надежд сборной России на чемпионате мира. Фото: AP

Оправданы ли оптимистичные ожидания, мы обсудили с трехкратным чемпионом мира, а ныне главой Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Башкортостан Максимом Чудовым.

Сейчас говорят, что сборная России вышла на уровень лидеров. Это действительно так, сложились обстоятельства или, может, сработала магия Антхольца?

Максим Чудов: Мы живем в 21 веке, о какой магии может идти речь? Есть план, стратегия подготовки, которой придерживается спортсмен. Проверить свою готовность ребята могут на этапах Кубка мира. В данный момент получается так, что команда идет по нарастающей. Что будет дальше, покажет время. Тут уже важно, как будет строиться подготовка непосредственно перед чемпионатом мира. Надеюсь, спортсмены и тренеры уделят этому особое внимание.

Кто в сборной, на ваш взгляд, особенно заметно прибавил?

Максим Чудов: Не хотел бы переходить на персоналии. Все девчонки прибавили. Вы сами видите по гонкам, по результатам. Кто-то прибавил в стрельбе, кто-то в скорости. Кто-то в уверенности. Это же видно: как человек проходит дистанцию, как борется в той или иной ситуации. Все добавили.

Согласны, что женская сборная на данный момент смотрится даже предпочтительнее мужской?

Максим Чудов: Именно сейчас? Не согласен. Ребята тоже очень достойно выглядят.

Состав эстафетной женской команды, выигравшей "золото" в Антхольце, можно назвать оптимальным?

Максим Чудов: Как правило, костяк эстафеты на чемпионаты мира, Олимпийские игры формируется на последнем перед этими стартами этапе. Но надо понимать, что эстафетная гонка будет не первой на чемпионате мира. Если девчонки и там будут выступать плотно и стабильно, то, я читаю, менять ничего не нужно. Но опять же. Сейчас человек в одной форме, а завтра он ее теряет, у него яма. Он бежит первую, вторую, третью гонку, мест не занимает, и тогда уже включается спортивный принцип. Если другой спортсмен на тот момент будет выглядеть лучше, то почему бы не попробовать его. Понятно, что есть такое понятие, как эстафетный боец, есть статистика. Думаю, все будет определяться в последний момент тренерским решением.

Максим Чудов: Вся сборная России прибавила: кто-то в скорости, кто-то в стрельбе, кто-то в уверенности

Если говорить о мужской эстафете, Эдуард Латыпов в качестве финишера - откровение для вас?

Максим Чудов: Нет. Он очень способный парень, боец, который может бороться в непростых ситуациях, обгонять в финишном створе. Он молодец.

Не так давно шла полемика, имеет ли право Александр Логинов снимать с себя бремя лидера, с учетом того, что он показывает лучшие результаты в команде. Вы что думаете?

Максим Чудов: Погодите. Вот главой города, капитаном команды, старостой в школе по умолчанию становятся или на эти посты выбирают? Не знаю, выбирали ли Сашу, утверждали ли капитаном? Сейчас удят только по его результатам, а нужно знать внутреннюю кухню.

Насколько правильно было доверить тренерскую работу по стрельбе Алексею Волкову и Максиму Максимову, которые только сами только закончили выступать?

Максим Чудов: Вот смотрите. Уважаемые ныне тренеры, они сразу стали матерыми зубрами? Нет, они также начинали с нуля, набирались опыта. Здесь больше надо говорить о проблеме, которая характерна для всего отечественного спорта. Вот я беру республику Башкортостан. У нас преемственности нет. В Уфе есть уникальные тренеры, которые воспитали хороших профессионалов, входивших в сборную, и они до сих пор работают. А смены им нет. Как это ни печально и грустно, всему свое время. Поэтому здорово, что подтягивают молодых, что те же Максимов, Волков нашли себя на тренерской бирже.

Вернемся к чемпионату мира. Что еще можно наверстать за оставшиеся две недели?

Максим Чудов: Глобально ничего уже не сделаешь. Главное, не растерять то, что уже есть.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров говорит, что мы будем бороться за медали. Согласны?

Максим Чудов: Наверное, он знает, о чем говорит, у них есть планы, стратегия. Не вижу смысла спорить. Думаю, что вопрос только в количестве медалей. А так, все хорошо будет.