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26.01.2021 13:47
Рубрика: Общество

Малышева: Передача COVID от матери к плоду и с грудным молоком исключена

Текст: Сергей Бабкин
Телеведущая Елена Малышева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Телеведущая Елена Малышева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Телеведущая Елена Малышева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Известная телеведущая Елена Малышева у себя в Instagram рассказала о чудесах коронавируса, которые могут помочь уберечь младенцев от заражения.

Фото: pixabay.com
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Как отметила Елена Малышева, передача вируса от матери к плоду через плаценту абсолютно исключена. При этом беременную все равно необходимо оберегать от заражения.

По словам Елены Малышевой, родные женщины должны создать вокруг нее защитный "купол", это возможно, когда все близкие будут вакцинированы. В то же время телеведущая рассказала, что 95 процентов зараженных коронавирусом беременных переносят инфекцию легко или бессимптомно.

Кормление грудью маме, инфицированной коронавирусом, не запрещается, подчеркнула Елена Малышева. Более того, вместе с грудным молоком младенец получает антитела, способные защитить от инфекции. "Это еще одно чудо коронавируса", - заключила главный теледоктор страны.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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