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26.01.2021 20:27
Рубрика: Власть

Пол списка

Валентина Матвиенко призвала уравнять шансы мужчин и женщин на выборах в Госдуму
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готовит обращение к лидерам политических партий с просьбой при формировании списков на выборы в Госдуму обеспечить женщинам такие же шансы на прохождение в федеральный парламент, что и мужчинам.

26 января Матвиенко встретилась с выпускницами первого потока образовательной программы "Женщина-лидер", которую Совет Евразийского женского форума запустил в прошлом году совместно с АНО "Россия - страна возможностей". В первом потоке приняли участие почти 150 женщин из 40 регионов страны, каждая с собственным проектом - социальным, экологическим, образовательным. Лучшие инициативы получат сопровождение и поддержку федеральных органов власти. Начинание признано успешным, поэтому организаторы решили начать набор на второй поток, о чем глава Совфеда и сообщила в ходе встречи. Она также призвала участниц "всерьез задуматься о возможности принять участие в этом году в выборах депутатов муниципальных, региональных законодательных органов субъектах Федерации, а может быть, и Государственной Думы".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Валентина Матвиенко готова способствовать тому, чтобы в рядах партийных выдвиженцев женщины занимали не менее выигрышные места, что и мужчины. Лидеры партий, по ее словам, при составлении списков "поступают хитро: вроде там есть 50 на 50 процентов мужчин и женщин, но в проходной части в основном мужчины, а женщины там во втором эшелоне, чтобы привлечь женский электорат". "Я сейчас готовлю обращение ко всем лидерам партий накануне выборов в Госдуму, - сообщила Матвиенко. - Мы будем обращаться к ним, чтобы они при формировании списков, подготовке кандидатов на праймериз все-таки выдерживали правильное соотношение с учетом равных возможностей мужчин и женщин". Она уверена, что у женщин достаточно энергии, опыта и компетенций, чтобы управлять страной наравне с мужчинами.

У женщин достаточно энергии, опыта и компетенций, чтобы управлять страной наравне с мужчинами

Глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подтвердил, что результаты проводимых на платформе проектов свидетельствует о высокой подготовке участниц. По его словам, в прошлом году в суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России" доля женщин составила 19 процентов, однако среди победителей их было уже 25 процентов. "То есть с самыми сложными испытаниями, которые были как раз в суперфинале, женщины справились в целом лучше, чем мужчины", - констатировал он. Это был самый большой процент женщин на последнем этапе конкурса за всю историю его проведения, сообщил Комиссаров. "Уверен, что он еще недостаточный и будет расти", - добавил он.

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