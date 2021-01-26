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26.01.2021 15:43
Рубрика: Власть

Медведев назвал уход из жизни Сергея Приходько личной потерей

Текст: Галина Мисливская

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает личной потерей кончину бывшего вице-премьера и главы аппарата правительства Сергея Приходько.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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"Уход из жизни Сергея Эдуардовича - это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать", - написал Медведев на своей странице в сети Facebook.

По его словам, Приходько был "удивительным человеком", который благодаря своим талантам покорил сразу несколько вершин - стал блестящим дипломатом, крупным государственным деятелем, сильным и эффективным руководителем. "В основе всех его достижений были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем", - считает Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что каждый, кому посчастливилось работать с Сергеем Приходько, "ценил не только его профессиональные, но и личные качества".

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