Медведев назвал уход из жизни Сергея Приходько личной потерей

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает личной потерей кончину бывшего вице-премьера и главы аппарата правительства Сергея Приходько.

"Уход из жизни Сергея Эдуардовича - это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать", - написал Медведев на своей странице в сети Facebook.

По его словам, Приходько был "удивительным человеком", который благодаря своим талантам покорил сразу несколько вершин - стал блестящим дипломатом, крупным государственным деятелем, сильным и эффективным руководителем. "В основе всех его достижений были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем", - считает Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что каждый, кому посчастливилось работать с Сергеем Приходько, "ценил не только его профессиональные, но и личные качества".