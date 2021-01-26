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26.01.2021 11:45
Рубрика: Общество

Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

Текст: Айсель Герейханова
Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько ушел из жизни. Эту информацию ТАСС подтвердил собеседник в пресс-службе правительства. Приходько было 64 года. Как пишет "Коммерсант", он умер после долгой болезни.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году он окончил Московский государственный институт международных отношений, и до 1997 года работал в структурах МИД России. После 1997 года Приходько начинает работу в администрации президента и потом в правительстве РФ.

Так, в 1997 году Приходько стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства. В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. А в 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его своим помощником.

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