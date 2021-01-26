Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что получает обращения в социальных сетях от малоимущих семей, которые просят помощи в оплате услуг интернет-связи.

"Я думаю, что можно было бы предусмотреть такой механизм для нуждающихся семей", - сказал он в ходе второго социального онлайн-форума. Медведев также отметил, что это нужно и для того, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Председатель ЕР поручил просчитать необходимые затраты на такие компенсации.

"Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям", - подчеркнул он.