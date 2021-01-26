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26.01.2021 13:37
Рубрика: Общество

Медведев призвал навести порядок в системе домов престарелых

Текст: Айсель Герейханова
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал навести порядок в системе домов престарелых, особенно в коммерческом секторе. Но при этом он отметил, что нельзя просто "прихлопнуть" частные учреждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Состояние дел в домах престарелых весьма и весьма разное. Есть образцово-показательные, хорошие места, есть довольно тяжелые просто с точки зрения даже пребывания там, не говоря уже о соблюдении противопожарных и иных правил. Это, кстати, касается не только частных домов престарелых, это касается и государственных", - заявил Медведев в ходе второго социального партийного форума.

Фото: Photoxpress
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Он подчеркнул, что в отношении государственных домов престарелых есть хотя бы контроль, который установлен существующими правилами. "А в отношении частных такого рода контроля нет, и в этом смысле нужно навести порядок", - считает председатель ЕР.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сказал, что разработано предложение лицензировать деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги. По его словам, в стране сегодня работает 2 тысячи 800 таких организаций, в которых находятся около 3 тысяч россиян. "Мы четко осознаем и понимаем, что в ходе лицензии должны быть определены такие параметры, как помещения, удовлетворяющие санитарно-эпидемиологическим требованиям, это материально-техническое обеспечение для каждого конкретного учреждения, это штатное расписание, штатная численность сотрудников, которая оказывает соответствующие услуги в учреждениях, они также должны соответствовать необходимым требованиями", - рассказал Котяков.

Министр также добавил, что для организаций, которые на сегодня осуществляют деятельность "не совсем легально", будет установлен "переходный период" для максимального вхождения в легальную зону. "Этот "переходный период" действительно помог бы осуществить все необходимые мероприятия. Те, кто пройдут это "сито", дальше будут работать. А кто не пройдет - те должны быть закрыты", - прокомментировал Медведев.

При этом председатель ЕР отдельно подчеркнул, что нельзя "прихлопнуть" все учреждения такого рода, которые не являются государственными". "Потому что они выполняют довольно важную социальную миссию. Просто нужно навести порядок", - заявил Медведев.

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