Медведев прокомментировал политические акции на фоне пандемии

Проведение политических акций на фоне пандемии нарушает санитарно-эпидемиологические требования, считает председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил работу медиков, студентов, волонтеров, которые помогают в борьбе с коронавирусом и сказал, что на фоне их "ежедневного подвига" такие мероприятия "выглядят диссонансом".

"Это выглядит определенным диссонансом на фоне различного рода политических акций и политической повестки дня, которую подталкивают те или иные политические силы в период, когда вся страна борется с пандемией, да еще и по сути это все нарушает и санитарно-эпидемиологические требования и все, что с этим связано", - заявил Медведев в ходе второго социального онлайн-форума.

Он также подчеркнул, что будущее "Единой России" нужно связать с теми, кто помогал людям в пандемию.