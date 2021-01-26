Медведев вновь призвал членов ЕР сделать пожертвования на борьбу с COVID-19

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал однопартийцев организовать повторный сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом. Он напомнил, что в прошлый раз удалось собрать порядка 400 миллионов рублей.

"Тогда по моей инициативе прозвучал призыв в адрес госслужащих, депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации, представителей бизнеса, других структур, свою зарплату перечислить для поддержки людей", - сказал Медведев на втором партийном социальном форуме.

Председатель ЕР отметил, что собранные средства пошли на помощь медикам и людям, которые находятся в трудной ситуации. Но, по его словам, "денег никогда не бывает много".

"Я уверен, что такого рода поддержка будет актуальна и в этом году. Просил бы Андрея Анатольевича Турчака организовать повторный сбор такого рода партийных средств", - призвал Медведев. Он добавил, что необходимо будет определить приоритетные направления, на которые эти деньги будут направлены.