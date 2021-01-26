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26.01.2021 17:29
Рубрика: Общество

Во Франции найдено сакральное сооружение мезолита с черепом внутри

Текст: Денис Передельский
Фото: H. Civalleri, Inrap Фото: H. Civalleri, Inrap
Фото: H. Civalleri, Inrap

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) Франции при проведении раскопок в коммуне Крисенуа обнаружили несколько древнейших построек, а также сооружение мезолита, предположительно, сакрального предназначения.

Фото: Mirsa Islas, INAH
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Об открытии сообщается на сайте Inrap. Самые древние из найденных сооружений относятся к эпохе позднего палеолита. Однако наибольшее внимание исследователей привлекло сооружение эпохи мезолита, внутри которого был обнаружен череп оленя. Ничего подобного французские археологи ранее не находили.

Раскопанный участок находится на плато Бри. Почва здесь преимущественно илистая. В ней встречается большое количество кремня. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что данное место было заселено на протяжении длительного периода времени, от позднего палеолита до неолита.

Редкая находка, озадачившая археологов, представляет собой круглую яму. Радиоуглеродное датирование показало, что она была сооружена в поздний период мезолита (9000-8000 лет назад). Однако для каких целей было построено и использовано это сооружение, ученые объяснить пока не смогли.

В тупик их поставил череп благородного оленя вида Cervus elaphus. Он был обнаружен в самой середине слоя, которым была заполнена яма. До сих пор считалось, что подобные ямы в эпоху мезолита могли использоваться в качестве водоемов, хранилищ, укрытий для охотников или ловушек для животных.

В данном случае в яме был обнаружен лишь череп оленя, но не было его скелета. Археологи считают, что это может быть свидетельством какого-то неизвестного науке ритуала, значение которого еще предстоит понять. На возможный сакральный смысл указывает и то, что яма была вырыта на пригорке и возвышалась над остальными сооружениями.

Фото: wikipedia.org
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Что касается остальных находок, то многие из них относятся к бронзовому и железному векам. Так, были найдены остатки хозяйственных построек, выгребные ямы, фрагменты керамики. По мнению исследователей, крупное поселение возникло здесь в железном веке, причем для его жителей, вероятно, была характерна практика коллективных празднований и застолий. Судя по находкам, подобные пиршества устраивались довольно часто.

Также был обнаружен небольшой участок правильной квадратной формы, который был огражден. Однако версия о том, что здесь могло располагаться местное кладбище, подтверждения не нашла. Археологи в ходе раскопок не нашли следов захоронений. В то же время были обнаружены остатки ограды, которая представляет собой типичную погребальную ограду того периода.

Было установлено и то, что во время железного века на этом месте были выкопаны многочисленные рвы. В поселении находилось как минимум четыре очень крупных здания. Жилые дома в соответствии с местными традициями были небольшими.

Вероятно, основным родом занятий здесь было животноводство и выращивание зерна. Были раскопаны остатки нескольких загонов для домашних животных. Кроме того, поблизости протекает река. Должно быть, местные жители практиковали натуральное сельское хозяйство.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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