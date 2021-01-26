Минэкономразвития готово и дальше корректировать пошлины на зерно

Минэкономразвития готово и дальше корректировать механизм регулирования экспорта зерновых, если этого потребует ситуация, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Вместе с тем, он надеется, что уже в ближайшее время цены на зерно стабилизируются. Этому будут способствовать уже принятые правительством меры.

В качестве дополнительных мер поддержки внутреннего рынка и конечных потребителей 26 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерновые. В частности, с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу составят 50 евро за тонну (с 15 февраля до 1 марта они составят 25 евро за тонну). С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - 25 евро за 1 тонну, на ячмень - 10 евро за 1 тонну.

По окончании сезона, с июля, будет введен механизм постоянной действующей пошлины, который должен максимально сгладить влияние мировых цен на внутренний рынок. Речь идет об установлении экспортных пошлин в увязке с уровнем цен на рынке зерна с одновременным направлением полученных доходов на поддержку растениеводов, пояснил Решетников.

"Важно соблюсти баланс: защитить внутренний рынок, предотвратив скачки цен на социально значимые товары, и при этом не лишить производителей стимулов для развития и инвестиций", - подчеркнул министр.