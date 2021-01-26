Минтруд установил прожиточный минимум на III квартал 2020 года

Величина прожиточного минимума в целом по России за третий квартал 2020 года составила 11 606 рублей. Об этом говорится в официально опубликованном приказе Министерства труда и соцзащиты.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей, для трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров - 9519 рублей, для детей - 11 580 рублей", - говорится в документе.

Величина прожиточного минимума влияет на оценку уровня жизни населения, а также служит для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Также прожиточный минимум за прошлый год еще определяет размер минимальной оплаты труда. Но с нынешнего года методика расчета МРОТ и прожиточного минимума изменилась.

МРОТ и прожиточный минимум теперь будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составил в 2021 году 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля. По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Эти величины теперь корректируются раз в год, а не поквартально.