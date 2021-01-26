Мишустин объявил о создании производства российской вакцины в Беларуси

Перед правительствами России и Беларуси стоит задача уже в этом году возобновить рост товарооборота, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Во вторник в Москве состоялась его первая в этом году встреча с белорусским коллегой Романом Головченко.

В нашей стране, подчеркнул глава российского кабмина, искренне дорожат братскими отношениями с Беларусью. "Наши народы объединяет общая история, прочная духовная и культурная связи, и мы, конечно же, заинтересованы совместно в том, чтобы вывести нашу совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в Союзном государстве", - заявил Мишустин.

По его оценкам, торгово-экономическое сотрудничество в целом развивается успешно. В 2019 году, когда мир еще не охватила пандемия коронавируса, торговый оборот превышал 35,5 миллиарда долларов. Беларусь занимает первое место среди экономических партнеров России на всем пространстве СНГ. Ситуация с COVID-19, считает глава российского правительства, не слишком значительно повлияла на торговлю, но отрицательный эффект все же был. "Наша совместная задача - возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики", - считает Михаил Мишустин.

Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов, в соседнем государстве работает около 2400 компаний с российским участием.

"Отношения между Россией и Беларусью уникальные. Ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи", - подчеркнул премьер-министр России. Среди отраслей, в которых реализуются крупные совместные проекты, он выделил производство автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники, химической продукции. "Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты", - уверен Мишустин. Белорусских партнеров поздравили с запуском на полную мощностью первого энергоблока Белорусской АЭС, построенной по российскому дизайну.

Совместные усилия принимаются для борьбы с коронавирусом. В первые дни января в Беларусь была передана очередная партия тест-систем для диагностики заболевания, а сейчас по решению президентов, напомнил премьер-министр России, в Беларуси создается совместное производство вакцины.