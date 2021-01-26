Россия и Беларусь рассчитывают в этом году восстановить объемы взаимной торговли

Перед правительствами России и Беларуси стоит задача уже в этом году возобновить рост товарооборота, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 26 января в Москве состоялась его встреча с белорусским коллегой Романом Головченко.

Премьер Беларуси Роман Головченко приехал с первым визитом в Россию в этом году. Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России искренне дорожат братскими отношениями с Беларусью, подчеркнул Михаил Мишустин. "Наши народы объединяет общая история, прочные духовные и культурные связи, и мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы вывести нашу совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в Союзном государстве", - заявил он.

По его оценкам, торгово-экономическое сотрудничество в целом развивается успешно. В 2019 году, когда мир еще не охватила пандемия, торговый оборот превышал 35,5 миллиарда долларов. Беларусь занимает первое место среди экономических партнеров России на всем пространстве СНГ.

Ситуация с COVID-19, считает глава российского правительства, не слишком значительно повлияла на торговлю, но отрицательный эффект все же был. "Наша совместная задача - возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики", - считает Михаил Мишустин.

Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов, в соседнем государстве работает около 2400 компаний с российским участием.

"Отношения между Россией и Беларусью уникальные. Ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи", - подчеркнул премьер-министр России. Среди отраслей, в которых реализуются крупные совместные проекты, он выделил производство автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники, химической продукции. "Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты", - уверен Мишустин. Белорусских партнеров поздравили с запуском на полную мощность первого энергоблока Белорусской АЭС, построенной по российскому дизайну.

Совместные усилия принимаются для борьбы с коронавирусом. В первые дни января в Беларусь передана очередная партия тест-систем для диагностики заболевания, а сейчас по решению президентов, напомнил премьер-министр России, там создается совместное производство вакцины.

Белорусский премьер уверен, что критического снижения взаимной торговли не произошло. "Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20 процентов общих объемов", - признал Роман Головченко. В этом году, полагает он, есть все предпосылки, чтобы спад преодолеть: ситуация управляемая, а значительные резервы видятся в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Важным в Минске считают развитие сотрудничества на уровне регионов.

- И для всех неангажированных наблюдателей очевидно, что благодаря взаимодействию, которое конструктивно складывается между руководителями - главами государств, между правительствами, мы все вопросы решаем в духе абсолютно конструктивном, - подчеркнул Головченко. - Причем вопросы не только оперативного, которых тоже много, но и системного характера.

Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины от коронавируса в Беларуси

Самыми значимыми достижениями в прошлом году глава правительства Беларуси считает сохранение ключевых параметров товарооборота, запуск первого блока Белорусской АЭС, системные договоренности по участию промышленной продукции в госзакупках. В основной массе решены вопросы по допуску белорусской сельхозпродукции на российский рынок, налажено хорошее взаимодействие по введению маркировки и прослеживаемости товаров.

Что касается актуальных задач, то в их числе были названы поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, регулирование системных вопросов доступа продукции на общий рынок. На взгляд белорусской делегации, уже давно надо были подойти к важнейшему вопросу понятия товара, продукции или услуги Союзного государства.