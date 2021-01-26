Мишустин призвал не допустить контрафакт в дистанционную торговлю лекарствами

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил социальные вопросы с секретарем Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком.

Сегодня "ЕР" проводит второй Социальный онлайн-форум, а по итогам первого аналогичного мероприятия в декабре президент дал правительству ряд поручений, которыми кабинет министров занимается совместно с ведущей политической партией. "Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса", - подчеркнул Мишустин.

В начале января председатель правительства продлил до 1 апреля беззаявительный порядок получения гражданами субсидий на оплату коммунальных услуг. "Здесь партия очень серьезно поработала - помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры", - подчеркнул премьер.

Мнение "единороссов" учитывалось при подготовке решений по дистанционной торговле безрецептурными лекарствами. По словам главы кабмина, в этом случае важно не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. "Потому что, когда человек будет заказывать дистанционно, очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться, - заметил он. - Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть".

Андрей Турчак отметил еще ряд значимых социальных тем, которые необходимо доработать. В частности, страхование от COVID-19 учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковид-госпиталях и непосредственно соприкасаются с больными или отвечают за жизнеобеспечение медучреждений. Здесь "Единая Россия" также рассчитывает на поддержку премьера.

Секретарь Генсовета "ЕР" рассказал, что партия с начала пандемии во многом поменяла характер своей работы. В каждом регионе открыты волонтерские центры, помогающие людям, особенно попавшим в трудные жизненные ситуации. "Помогаем с транспортом участковым врачам, закупаем средства индивидуальной защиты. Наши депутаты работают в "красных зонах", работают в кол-центрах", - подчеркнул Турчак.