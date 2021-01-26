Россия расширяет прививочную кампанию против COVID-19. Сейчас используется в основном вакцина "Спутник V". Но уже в феврале начнется масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" - на ее производство кабмин выделил свыше 2 млрд рублей. В ближайшее время поступит в оборот и третья разработка наших ученых.

Президиум Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 обсудил 26 января ход массовой вакцинации населения. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация от региона к региону разная - где-то все идет по плану, а где-то образуются очереди. Это зависит как от числа желающих сделать прививку, так и от количества поставленных вакцин.

- Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы и поликлиники, - указал глава правительства. - Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать.

Сейчас массовая вакцинация идет в основном "Спутником V". В следующем месяце начнется масштабный выпуск препарата "ЭпиВакКорона". "Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей", - сообщил Мишустин о подписании необходимого распоряжения. С федеральной помощью выпустят свыше двух миллионов доз, часть средств используют для поставки препарата в регионы.

Третья вакцина - от научного центра имени Чумакова - в ближайшие месяцы тоже выйдет в гражданский оборот, заявил премьер. Документы на ее регистрацию поступили в министерство здравоохранения.

- Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит - защитить еще больше людей от коронавируса, - уверен председатель правительства.

На этой неделе к поставке в гражданский оборот запланировано почти два миллиона доз вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В регионы отгружено уже сегодня и используется более двух миллионов доз", - напомнил он. Расширяется сеть пунктов вакцинации. За последние десять дней их количество увеличилось в два раза и составило 2711, рассказал глава минздрава.

Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

Ситуация с распространением инфекции в России продолжает стабилизироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Последние данные по новым выявленным случаям минимальные с конца октября прошлого года. В стадии снижения заболеваемости находятся 22 субъекта Федерации, в стабилизации - 60 и в стадии продолжающегося роста - три региона. "Это Еврейская автономная, Костромская и Смоленская области. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 регионов", - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Положительные тенденции замечены в системе здравоохранения. Количество пациентов с COVID, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11 процентов, сообщил глава минздрава. На 10 процентов снизилось количество пациентов, которым требуется реанимационная защита.

Коечный фонд в размере 256 тысяч коек загружен сегодня на чуть более 70 процентов, отметил министр Мурашко. "Мы уже начали возврат ряда медицинских организаций, коек к обычному оказанию медпомощи пациентам, в том числе с неинфекционными заболеваниями", - заявил он.

Снижение показателей глава Роспотребнадзора не считает поводом для отказа от мер профилактики. В самом ведомстве продолжают исследование "британского" штамма коронавируса, в том числе проверяют новую тест-систему, способную его распознавать.

- Уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается, очень эффективен и противодействует "британскому" штамму, который имеет определенные мутации, - заявила Анна Попова.

Там, где ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, постепенно снимают ряд ограничений, но, подчеркнул Михаил Мишустин, надо очень внимательно следить за тем, как это влияет на эпидемиологическую обстановку и заболеваемость и не допускать ее роста. Правительство же продолжает финансировать мероприятия по противодействию угрозе. Премьер-министр выделил еще свыше девяти миллиардов рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, помогающим пациентам с коронавирусом, и лицам из группы риска. "Они должны быть оперативно доведены до получателей", - подчеркнул он.

Между тем

Михаил Мишустин обсудил социальные вопросы с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Вчера "ЕР" провела второй социальный онлайн-форум, а по итогам первого в декабре президент дал правительству ряд поручений, которыми кабмин занимается совместно с партией. "Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса", - подчеркнул Мишустин.

В начале января председатель правительства продлил до 1 апреля беззаявительный порядок получения гражданами субсидий на оплату коммунальных услуг. "Здесь партия очень серьезно поработала - помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры", - подчеркнул премьер.

Мнение "единороссов" учитывалось при подготовке решений по дистанционной торговле безрецептурными лекарствами. По словам главы кабмина, в этом случае важно не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. "Потому что, когда человек будет заказывать дистанционно, очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться, - заметил он. - Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть".