Мишустин уточнил пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

С 15 по 28 февраля тонна пшеницы будет облагаться пошлиной в 25 евро, а с 1 марта она вырастет до 50 евро и будет действовать до 30 июня. Пошлины на ячмень и кукурузу с 15 февраля по 14 марта составят 0 евро, а с 15 марта и до 30 июня их установят в размере 10 и 25 евро соответственно.

Эти параметры касаются экспортных поставок в пределах тарифной квоты, равной 17,5 миллионам тонн. Экспорт за ее пределами будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну.