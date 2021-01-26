Морским офицерам в отставке упростят право владения холодным оружием

Новости

Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 21:20
Рубрика: Происшествия

Кортик навсегда

Морским офицерам в отставке упростят право владения холодным оружием
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
В России решили упростить право ношения кортика офицерами Военно-морского флота в отставке. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет без бюрократических проволочек хранить и носить это оружие как часть парадной формы.
Для морского офицера кортик является символом доблести. Теперь его можно передать наследникам. Фото: РИА Новости Для морского офицера кортик является символом доблести. Теперь его можно передать наследникам. Фото: РИА Новости
Для морского офицера кортик является символом доблести. Теперь его можно передать наследникам. Фото: РИА Новости

Законопроект, который упрощает военнослужащим в отставке право оставлять у себя это парадное клинковое оружие, уже поступил на рассмотрение парламентариям. Он размещен в электронной базе данных Госдумы.

Фото: REUTERS
Росгвардии разрешат уничтожать изъятое оружие после года хранения

После принятия закона отставные военные, которые получили кортики, не будут их регистрировать в Росгвардии. Кроме того, им не нужно будет получать разрешение на хранение и ношение этого парадного оружия.

Также уточняется, что носить кортики после увольнения смогут не только морские офицеры.

Под проект закона попадают и граждане, уволенные или увольняемые из государственных военизированных организаций, которым кортики были выданы при прохождении службы. Под эту категорию попадают сотрудники ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Правом передавать кортики отставникам для пожизненного хранения наделяются руководители государственных военизированных организаций и уполномоченные ими должностные лица.

Проект закона предусматривает ряд нюансов. Хранить и носить кортик смогут только офицеры, мичманы и прапорщики, которые после увольнения получили право на ношение военной формы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Можно ли перевозить вместе с оружием снаряженные магазины

То есть те военнослужащие, которые честно отслужили положенный срок или имеют заслуги перед государством.

Кроме того, кортики, могут передаваться по наследству. Правда наследники обязаны получить лицензию на оружие. После соблюдения этой процедуры им выдается бессрочное разрешение на хранение кортика.

В принципе закон, разрешающий отставным морским офицерам оставлять и пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, был принят еще в 2017 году.

Однако он имел несколько оговорок, которые сильно усложняли реализацию этого права. Так, чтобы сохранить кортик, необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии.

Многие морские офицеры вынуждены были подавать заявления в суды, чтобы оставить у себя кортик после увольнения в запас

Многие офицеры вынуждены были даже идти в суды, чтобы оставить у себя оружие после увольнения в запас. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с представителями общественности Крыма и Севастополя в 2019 году один из участников обратил внимание на эти проволочки. Президент пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы морским офицерам оставить себе кортики.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума Все о личном и служебном оружии Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными