Морским офицерам в отставке упростят право владения холодным оружием

В России решили упростить право ношения кортика офицерами Военно-морского флота в отставке. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет без бюрократических проволочек хранить и носить это оружие как часть парадной формы.

Для морского офицера кортик является символом доблести. Теперь его можно передать наследникам. Фото: РИА Новости

Законопроект, который упрощает военнослужащим в отставке право оставлять у себя это парадное клинковое оружие, уже поступил на рассмотрение парламентариям. Он размещен в электронной базе данных Госдумы.

После принятия закона отставные военные, которые получили кортики, не будут их регистрировать в Росгвардии. Кроме того, им не нужно будет получать разрешение на хранение и ношение этого парадного оружия.

Также уточняется, что носить кортики после увольнения смогут не только морские офицеры.

Под проект закона попадают и граждане, уволенные или увольняемые из государственных военизированных организаций, которым кортики были выданы при прохождении службы. Под эту категорию попадают сотрудники ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Правом передавать кортики отставникам для пожизненного хранения наделяются руководители государственных военизированных организаций и уполномоченные ими должностные лица.

Проект закона предусматривает ряд нюансов. Хранить и носить кортик смогут только офицеры, мичманы и прапорщики, которые после увольнения получили право на ношение военной формы.

То есть те военнослужащие, которые честно отслужили положенный срок или имеют заслуги перед государством.

Кроме того, кортики, могут передаваться по наследству. Правда наследники обязаны получить лицензию на оружие. После соблюдения этой процедуры им выдается бессрочное разрешение на хранение кортика.

В принципе закон, разрешающий отставным морским офицерам оставлять и пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, был принят еще в 2017 году.

Однако он имел несколько оговорок, которые сильно усложняли реализацию этого права. Так, чтобы сохранить кортик, необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии.

Многие морские офицеры вынуждены были подавать заявления в суды, чтобы оставить у себя кортик после увольнения в запас

Многие офицеры вынуждены были даже идти в суды, чтобы оставить у себя оружие после увольнения в запас. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с представителями общественности Крыма и Севастополя в 2019 году один из участников обратил внимание на эти проволочки. Президент пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы морским офицерам оставить себе кортики.