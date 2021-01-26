МВФ повысил прогноз по экономике России

Однако восстановление после кризиса будет крайне неоднородным по странам, в том числе в зависимости от успехов вакцинации, и потребует от правительств и центральных банков неослабевающей поддержки. Об этом говорится в очередном доклале МВФ о перспективах мировой экономики.

Прогноз по России также стал более оптимистичным, особенно относительно следующего года: рост на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году (+0,2 и 1,6 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом). В связи с более быстрым восстановлением мировой экономики МВФ улучшил прогноз по ценам на нефть (до 50 долл/баррель) и металлы - основные товары российского экспорта. Однако в целом перспективы стран - экспортеров нефти, как и стран, зависящих от въездного туризма, "самые трудные" в группе развивающихся.

МВФ отмечает "исключительную неопределенность", в условиях которой сделан прогноз. Несмотря на начало вакцинации, новые волны и новые варианты Covid-19 ставят под угрозу надежды на перелом в борьбе с пандемией даже к концу этого года. МВФ отмечает, что если в развитых и некоторых развивающихся странах вакцины будут широко доступны к лету 2021 года, то в большинстве стран - только ко второй половине 2022 года (что все равно быстрее, чем предполагалось ранее). Только тогда, почти через два года, можно ожидать полного снятия ограничений на сообщение между странами. Однако несмотря на высокие, а в некоторых странах и растущие человеческие жертвы пандемии, экономика довольно быстро адаптируется к мерам социального дистанцирования, и вторая половина прошлого года это хорошо показала. Сильную поддержку оказывают дополнительные вливания, объявленные недавно в США и Японии, указывает фонд. Эти страны, по оценке МВФ, достигнут докризисного уровня уже во второй половине этого года, тогда как еврозона и Великобритания не успеют сделать этого и к концу 2022 года.

В группе стран с развивающимися экономиками лучше всего перспективы у Китая (рост ВВП на 8,1% в 2021 году), который сумел дать эффективный ответ на распространение инфекции.

В докладе МВФ нет раздела, посвященного России, однако в конце ноября миссия фонда в целом положительно оценила антикризисную работу правительства и Банка России, отметив, что российская экономика вступила в кризис с прочной налогово-бюджетной основой и значительными возможностями бюджета, что позволило принять решительные меры против кризиса (МВФ оценивало их стоимость в 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%). Вместе с тем миссия фонда призвала российские власти быть готовыми принять дополнительные меры поддержки в связи с ростом заболеваемости Covid-19, в частности, рассмотреть возвращение к более высоким пособиям по безработице и пересмотреть условия списания кредитов на сохранение занятости.