Налог на вклады: как рассчитать и уплатить

Как рассчитать

Для наглядности иногда говорится, что налог затронет вклады на сумму свыше 1 млн рублей. Однако в законе не упомянуты какие-либо конкретные суммы - все зависит от ставки, срока вклада и особенностей выплаты процентов.

Если сейчас положить 2 млн руб. на вклад под 4,2% годовых сроком на шесть месяцев, то доход по вкладу составит 41,7 тыс. руб. Это меньше необлагаемого процентного дохода в этом году, а значит, вкладчику не придется ничего платить.

Если же он решит в августе разместить те же 2 млн руб. еще на три месяца по ставке 3,9%, то до конца года получит по вкладу еще 19,2 тыс. В этом случае суммарный доход по всем открытым за год вкладам превысит необлагаемый процентный доход на 18,4 тыс. - и вот с этой суммы придется в следующем году заплатить 13%, то есть 2,4 тыс. руб.

Налог не зависит от того, открыт ли один вклад или с десяток вкладов в разных банках, важен только суммарный доход по вкладам.

Кстати

Как вполне законно сократить

При размещении крупной суммы с ежемесячной выплатой процентов или с капитализацией процентов можно избежать уплаты налога или сократить его, если доход по вкладу разнесен между двумя или тремя налоговыми периодами (календарными годами). Так, открытый 1 июля 2021 года двухлетний вклад на сумму 1,4 млн рублей под 4,5% с ежемесячной выплатой процентов принесет вкладчику в 2021 году 31,5 тысячи рублей, в 2022 году - 63 тысячи, в 2023 году - 31,5 тысячи рублей. Заплатить налог придется только за доход, полученный в 2022 году. А если бы условия вклада предусматривали выплату всех процентов в конце срока, то налог пришлось бы уплатить годом позже, но в гораздо большем размере.

Налог с долларовых вкладов

Самое главное для владельцев долларовых вкладов - с разницы курсов доллара в начале и в конце срока вклада налог не взимается. К примеру, если 100 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 6,3 млн рублей, а к концу срока вклада - уже 8 млн рублей, то налог с разницы в 1,7 млн рублей платить не придется.

Проценты по вкладам в долларах близки к нулю, поэтому под действие налога подпадают только совсем крупные долларовые вклады. Для расчета налога проценты по ним пересчитываются в рубли.

Налог с вкладов, открытых до 2021 года

Даже если вклад был открыт задолго до вступления в силу закона о новом налоге (1 января 2021 года), то с него тоже придется заплатить налог, если выплаченные по нему в 2021 году проценты превысят 42,5 тыс. руб. Минфин обсуждает освобождение от налога процентного дохода, начисленного до 1 января 2021 года и выплаченного уже после этой даты, но окончательного решения не принято, сообщили "РГ" в министерстве.

42,5 тысячи рублей составляет необлагаемый процентный доход по вкладам в 2021 году

В случае с вкладами с капитализацией процентов доход, начисленный до 2021 года, учитываться для расчета налога не будет. Согласно разъяснениям минфина, если проценты зачисляются в счет пополнения вклада, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором зачисление этих процентов состоялось.

Как платить

Впервые вкладчики должны будут заплатить налог на проценты по вкладам осенью 2022 года (до 1 декабря), когда налоговая служба разошлет уведомления о налогах за 2021 год. В начале следующего года все банки отчитаются перед ФНС обо всех процентах, которые они выплатили физлицам в 2021 году (поэтому нет смысла дробить вклады между разными банками). Исключение составят лишь рублевые счета со ставкой ниже 1%, они не учитываются при расчете налога. После этого налоговая служба сама рассчитает налог каждому вкладчику. Если сумма доходов по всем вкладам вкладчика окажется меньше 42,5 тысячи рублей, то платить ничего не придется. Если больше - с разницы придется заплатить 13%. Самому вкладчику ничего декларировать не нужно. Сумма налога будет указана в едином уведомлении вместе с налогами на квартиру, дачу и машину.

Можно избежать уплаты налога или сократить его, если доход по вкладу разнесен между двумя-тремя календарными годами. Невыгодны крупные вклады с выплатой процентов в конце срока

Если процентный доход по вкладам, полученный в этом году, превысит 42,5 тыс. руб., с разницы придется заплатить 13%. Налогом облагаются не вклады, а только проценты. Возможно, не будут учитываться выплаченные в этом году проценты, набежавшие до 2021 года, но окончательного решения на этот счет нет. Льгот (например, для пенсионеров) тоже нет.