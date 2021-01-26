Назван топ-20 самых востребованных вакансий

В Национальном агентстве развития квалификаций (НАРК) проанализировали ситуацию на рынке труда в начале 2021 года. Кто на пике спроса? Где предлагаются самые высокие зарплаты?

В условиях пандемии наиболее востребованными стали специалисты в сферах продажи, строительства, логистики и медицины.

Так, по данным агрегатора вакансий, разработанного НАРК при поддержке ВЦИОМ, в топ-20 востребованных профессий сейчас входят специалисты сферы продаж, работники профессий, связанных с логистикой, а также разнорабочие, грузчики, кладовщики. В анализе использовались данные трех самых популярных сайтов интернет-рекрутмента: HH.ru, Работа в России, SuperJob.

Рейтинг возглавили менеджеры по продажам (почти 1,5 тысячи вакансий), продавцы-консультанты (1377) и продавцы кассиры (854), на четвертой строчке оказались операторы колл-центра (823). Также повышен спрос на бухгалтеров, поваров, медсестер, водителей-экспедиторов.

Интересная картина получилась в результате обзора вакансий по уровню зарплаты. На верхних строчках здесь - работники производственной и строительной сферы: электросварщики, газорезчики, монтажники, инженеры. Словом, те, чья работа связана с тяжелым физическим трудом и чаще всего вахтовым методом.

Например, средняя зарплата электросварщика 5/6 разряда - 135 тысяч рублей в месяц, сварщика ручной сварки - 130 тысяч. Монтажнику стальных и железобетонных конструкций предлагают в среднем 107 тысяч рублей ежемесячно, машинисту автомобильного крана - 100 тысяч.

Топ-20 востребованных вакансий

1. Менеджер по продажам1491

2. Продавец-консультант1377

3. Продавец-кассир854

4. Оператор колл центра823

5. Менеджер по работе с клиентами804

6. Разнорабочий791

7. Кладовщик660

8. Грузчик659

9. Торговый представитель659

10. Бухгалтер627

11. Комплектовщик606

12. Повар460

13. Водитель автомобиля453

14. Комплектовщик407

15. Сборщик заказов395

16. Водитель-экспедитор394

17. Медицинская сестра389

18. Уборщик служебных и производственных помещений367

19. Директор магазина353

20. Подсобный рабочий352