Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска

Актер Том Круз, который, по слухам, должен был отправиться на корабле Илона Маска на МКС, не попал в окончательный список первых космических туристов. В нем оказались инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Об этом сообщила американская частная компания Axiom Space.

Как уточняет ТАСС, командиром экипажа станет бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Полет состоится не ранее января 2022 года.

Известно, что в период с 2021-го по 2023-й на МКС планируют каждый год отправлять двух туристов еще и на российском корабле "Союз". Первый такой полет может состояться в декабре 2021 года.