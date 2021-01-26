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26.01.2021 10:34
Рубрика: Общество

Названы продукты с высоким содержанием трансжиров

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жареная курица, картофель фри и гамбургеры возглавили рейтинг продуктов с высоким содержанием трансжиров, сообщает официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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Собственно искусственные трансжиры - это продукты, которые образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел. Они дешевы в производстве и используются повсеместно при производстве фастфуда. Тем не менее, подчеркивается в сообщении ведомства, целый ряд исследований доказывает влияние трансжиров на развитие заболеваний сердца, сосудов и воспалительных процессов.

Трансжиры могут содержаться в заменителях сливочного масла, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фастфуде. Помимо уже упомянутых продуктов в рейтинг насыщенной трансжирами пищи входят кексы, пирожные, пончики, заменители молока и сливок для кофе, картофельные и кукурузные чипсы, замороженные готовые блюда: пицца, пироги, мясные рулеты. Роспотребнадзор рекомендует ограничить потребление такой еды.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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