Названы продукты с высоким содержанием трансжиров

Жареная курица, картофель фри и гамбургеры возглавили рейтинг продуктов с высоким содержанием трансжиров, сообщает официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Собственно искусственные трансжиры - это продукты, которые образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел. Они дешевы в производстве и используются повсеместно при производстве фастфуда. Тем не менее, подчеркивается в сообщении ведомства, целый ряд исследований доказывает влияние трансжиров на развитие заболеваний сердца, сосудов и воспалительных процессов.

Трансжиры могут содержаться в заменителях сливочного масла, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фастфуде. Помимо уже упомянутых продуктов в рейтинг насыщенной трансжирами пищи входят кексы, пирожные, пончики, заменители молока и сливок для кофе, картофельные и кукурузные чипсы, замороженные готовые блюда: пицца, пироги, мясные рулеты. Роспотребнадзор рекомендует ограничить потребление такой еды.