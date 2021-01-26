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26.01.2021 21:38
Рубрика: В мире

Гостеприимная "Аннушка"

Немецкий предприниматель сделает из самолета мини-отель
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 16(8367)
33-летний житель Саксонской Швейцарии Эрик Херберт купил советский самолет Ан-2, чтобы устроить в нем небольшой отель.
Ан-2 навсегда приземлился во дворе частного дома в Альтендорфе. Фото: www.antonov-im-garten.de Ан-2 навсегда приземлился во дворе частного дома в Альтендорфе. Фото: www.antonov-im-garten.de
Ан-2 навсегда приземлился во дворе частного дома в Альтендорфе. Фото: www.antonov-im-garten.de

Ан-2 - поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом - состоял на вооружении во всех странах восточного блока. Были "Аннушки" и в ГДР, однако Эрик Херберт свой экземпляр приобрел в Польше. "Ветеран" обошелся предприимчивому немцу всего в пять тысяч евро, а заработать с его помощью он планирует значительно больше.

Эрик Херберт признался журналистам, что давно мечтал о покупке самолета, чтобы устроить в нем небольшой отель. Фото: www.antonov-im-garten.de

Советский легкий многоцелевой самолет может использоваться как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский, но немецкий энтузиаст придумал для него совершенно необычную роль: семейный мини-отель. "Перед перевозкой мы его обработали и покрасили. А внутренняя отделка начнется уже здесь - в Альтендорфе", - рассказал он местной газете Bild. По словам нового владельца Ан-2, чиновники поначалу не могли понять, что именно он хочет сделать. "Прежде всего нужно было разъяснить, в каком качестве я установил этот самолет в саду - как палатку, беседку или макет. Но теперь все разрешения уже получены. Можно начинать переоборудование в апартаменты для отдыха". Херберт планирует переделать салон в двухкомнатные апартаменты с кухней, а кабину пилота восстановить такой, как в оригинале. Он надеется, что к лету все будет готово. Ночь в этом отеле обойдется постояльцам в 399 евро.

Эрик Херберт - не первый, кому пришла в голову идея использовать самолет как отель. В голландском аэропорту Теге постояльцев принимает Ил-18, построенный в 1960 году и до 1986 года перевозивший высокопоставленных чиновников ГДР, включая Эриха Хонеккера. Несколько лет назад он был переоборудован в 40-метровый люкс на двоих с сауной, джакузи, кухней, тремя телевизорами с плоским экраном и кабиной пилота. А в шведском аэропорту Арланда находится отель, устроенный бизнесменом Оскаром Диосом в списанном Боинге-747. В нем есть бар, общая гостиная с креслами из салона бизнес-класса и 33 номера. В кабине пилота находится номер люкс, оснащенный приборной доской с пилотажными приборами и видом на взлетную полосу. Сутки в этом номере стоят примерно 180 евро.

В одном из национальных парков Коста-Рики отель устроен в построенном в 1965 году Боинге-727. Самолет разделен на два номера, каждый из которых оснащен кухней и отдельной ванной комнатой.

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