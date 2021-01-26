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26 января 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 26 января 2021 года № 12-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Дата подписания 26 января 2021 г.
Опубликован 26 января 2021 г.
Вступает в силу 1 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 15.01.2021 № 54-00-02/002-253-2021, от 21.01.2021 № 001/001-488-2021, от 22.01.2021 № 54-00-01/002-558-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 11.12.2020 № 001/001-11542-2020" дополнить словами ", 15.01.2021 № 54-00-02/002-253-2021, от 21.01.2021 № 001/001-488-2021, от 22.01.2021 № 54-00-01/002-558-2021";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.";

3) в пункте 4 цифры "50" заменить цифрами "80";

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановление проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на деятельность по проведению официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий с участием зрителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.";

5) абзац третий пункта 7 признать утратившим силу;

6) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям, индивидуальным предпринимателям при организации работы аттракционов, детских развлекательных центров обеспечить работу игровых комнат (площадок в помещениях) с условием присутствия одного посетителя на 2,5 квадратных метра.";

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить с 28.03.2020 деятельность объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.".

2. Подпункты 2, 6, 7 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.02.2021.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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