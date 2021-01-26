Окунуться в свою эпоху и показать ее человеческие сокровища, такие задачи поставил перед собой телепроект "Портрет на фоне эпох", показавший во вторник свой первый фильм - о старце Илии, духовнике патриарха, человеке потрясающей биографии.

Снимать фильм во время ковида - если не подвиг, то немалое напряжение: героям нельзя выходить на публику, встречаться с другими людьми. Не менее труднопреодолимым препятствием оказывается и ограниченность кинометода: камера не всегда улавливает духовный образ человека. Но заинтересовать опытом достойной жизни все-таки может. Причем вполне светскую и молодую аудиторию. "Это фильм для всех, - подчеркивает руководитель проекта "Портрет на фоне эпох" Борис Костенко, - и для церковного, и для светского зрителя". Авторам фильма хотелось удивить и тех и других. Первых, например, - редчайшей документальной хроникой 1967 года, в которой можно увидеть как недавно постриженного в монахи отца Илия, так и знаменитого (по книге "Несвятые святые") настоятеля Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия. А вторых - воспоминаниями о больших вехах исторического пути, сквозь которые течет жизнь героя фильма - планшет, забытый немецким офицером и переданный Алешей Ноздриным через партизан чуть ли не в штаб Рокоссовского, голод до самых 50-х, Ленинградская духовная академия, единственный не закрытый Псково-Печерский монастырь и его монахи, из которых кто-то уже прославлен как святой, поездка на Афон для спасения там русского монашества. Борис Костенко даже сослался (как на своего рода легенду) на рассказ Никиты Михалкова о том, что его отец подписывал письмо Брежневу о необходимости сохранения русского Афона.

Во времена, когда в старческие одежды охотно облачаются раскольники и псевдостарцы, особенно важно появление такого фильма, считает заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Напомнив истории бывшего схиигумена Сергия (Романова) и бывшего о. Иоанникия из Чихачево, он подчеркнул важность умения различать подлинное подвижничество от поисков хайпа. По его мнению, важно также искать язык, на котором можно говорить о духовных ценностях, и это совсем не просто. Зачитывать духовные цитаты и считать, что этим заканчивается наша миссия, не стоит.