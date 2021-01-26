Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и запрещающий работу в опасных условиях.

Как пояснил депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко, данный документ предусматривает формирование новой, профилактической модели обеспечения безопасности работников на производстве, а также повышение уровня культуры безопасности труда.

"Устанавливается два принципа обеспечения безопасности труда - предупреждение и профилактика заболеваний и минимизация повреждения здоровья работников", - отметил Вовченко.

Проектом вводится запрет на работу в опасных для жизни и здоровья условиях и внедряется управление профессиональными рисками в систему регулирования охраны труда.

Кроме того, законопроектом уточняется порядок государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.