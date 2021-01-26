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26.01.2021 00:19
Рубрика: Спорт

Танго для начала

Россия стартует на ATP Cup матчем против Аргентины
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8365)
Пресс-служба теннисного турнира ATP Cup в Мельбурне опубликовала расписание матчей группового этапа, в котором примет участие также российская сборная.

Наша команда попала в группу D, где противостоять ей будут аргентинцы и японцы. Первую игру россияне проведут 2 февраля с представителями Южной Америки, а спустя сутки - с "самураями". Представлять сборную РФ будут Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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Напомним, что начало ATP Cup было перенесено на сутки - с 1 на 2 февраля. Закончатся соревнования 6 февраля. По регламенту на групповом этапе каждый матч национальных команд будет состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Победители групп пробьются в полуфинал.

В группе "А" действующий обладатель трофея Сербия встретится с немцами и канадцами, в группе "В" сыграют финалисты предыдущего розыгрыша турнира испанцы, греки и австралийцы, в "С" - Австрия, Италия и Франция.

ATP Cup - первый с 2012 года командный турнир, проводимый под эгидой ATP. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов являлась организатором другого соревнования - World Team Cup, который проходил в немецком Дюссельдорфе с 1978 по 2012 год. В 2018 году руководство ATP решило создать новый турнир.

Между тем стало известно, что перед стартом Australian Open (8-21 февраля) в Мельбурне пройдет новый турнир для теннисисток, находящихся на полной изоляции.

Фото: iStock
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По сообщениям австралийских СМИ, соревнование компенсирует неудобства, с которыми столкнулись спортсменки, вынужденные оставаться в своих номерах на протяжении двух недель. Более 70 человек были помещены на строгий карантин после того, как у пассажиров нескольких рейсов в Мельбурн был обнаружен коронавирус по прилете в страну.

На полном карантине находятся в том числе две россиянки - Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. В такой же ситуации Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Марта Костюк (Украина) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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