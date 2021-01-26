Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:16 26.01.2021

Отменена пошлина за госрегистрацию старых прав на недвижимость

С нового года россиянам больше не нужно платить госпошлину при регистрации ранее возникших прав на недвижимость, напоминает Росреестр. Речь идет о регистрации недвижимости, права на которую появились у заявителя до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости).
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Это нововведение связано со вступлением в силу 29 декабря 2020 года поправок в Налоговый кодекс. До этого за госуслугу нужно было заплатить тысячу рублей.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости

Поправки должны стимулировать владельцев недвижимости, чьи права считаются возникшими в силу закона, к оформлению документов на принадлежащие им объекты, считают в Росреестре. Что, в свою очередь, повысит защиту прав собственников.

Выданные в 1990-е годы государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на недвижимость, имеют такую же юридическую силу, как и записи в ЕГРН, уточняют в Росреестре. Они подтверждают наличие ранее возникших прав. Госрегистрация ранее возникшего права в ЕГРН проводится по желанию правообладателя. Для этого нужно обратиться в МФЦ - представить заявление и ранее полученный документ о своих правах на объект. При этом если правообладатель хочет продать или подарить недвижимость, свои права на него нужно зарегистрировать обязательно.

Сейчас читают

ЖКХ
16:10

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

Принцип "Инфляция-минус" позволил избежать неограниченного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% по стране при инфляции в 4,9%. Об этом говорится в сообщении ФАС

ЖКХ
25.01.2021

В Госдуме предложили отложить отмену комиссий за коммунальные платежи

В Госдуме предложили отложить отмену комиссий за коммунальные платежи

Отмену банковских комиссий при оплате коммунальных услуг предлагается перенести. Эксперты отмечают, что сначала стоит дождаться результатов пилотного проекта по применению Системы быстрых платежей в ЖКХ. Сейчас нововведение действует в четырех регионах

Недвижимость
25.01.2021

На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости

На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости

Минцифры предлагает дополнить информацию пользователя в личном кабинете на портале госуслуг данными о принадлежащем ему недвижимом имуществе. Документ также регламентирует процесс передачи этих сведений банкам и организациям, связанным с цифровым профилем гражданина