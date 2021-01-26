Отменена пошлина за госрегистрацию старых прав на недвижимость

С нового года россиянам больше не нужно платить госпошлину при регистрации ранее возникших прав на недвижимость, напоминает Росреестр. Речь идет о регистрации недвижимости, права на которую появились у заявителя до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости).

Это нововведение связано со вступлением в силу 29 декабря 2020 года поправок в Налоговый кодекс. До этого за госуслугу нужно было заплатить тысячу рублей.

Поправки должны стимулировать владельцев недвижимости, чьи права считаются возникшими в силу закона, к оформлению документов на принадлежащие им объекты, считают в Росреестре. Что, в свою очередь, повысит защиту прав собственников.

Выданные в 1990-е годы государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на недвижимость, имеют такую же юридическую силу, как и записи в ЕГРН, уточняют в Росреестре. Они подтверждают наличие ранее возникших прав. Госрегистрация ранее возникшего права в ЕГРН проводится по желанию правообладателя. Для этого нужно обратиться в МФЦ - представить заявление и ранее полученный документ о своих правах на объект. При этом если правообладатель хочет продать или подарить недвижимость, свои права на него нужно зарегистрировать обязательно.