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26.01.2021 21:25
Рубрика: Общество

Ученый, врач, гуманист

Памяти Евгения Беляева
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает о невосполнимой утрате - 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, член-корреспондент РАН, главный государственный санитарный врач РСФСР (1990-1992), Главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992-1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач Российской Федерации (2002) Евгений Николаевич Беляев.

С именем Евгения Николаевича связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России. Свою организаторскую и практическую деятельность Евгений Николаевич всегда сочетал с научной деятельностью и по праву являлся одним из ведущих ученых Российской Федерации в области организации и управления санитарно-эпидемиологической службой.

Жизненный путь Евгения Николаевича всегда был наполнен выдающимися достижениями, а мудрость и энергия выдающегося работника общественного здравоохранения вызывали только восхищение. Для всех нас Евгений Николаевич останется примером ученого, врача, гуманиста, друга и человека, который вызывал чувство глубокого уважения и восхищения как чуткий, добрый, внимательный врач, готовый всегда прийти на помощь. Он обладал огромным личным обаянием, богатым житейским опытом, широкой эрудицией и душевной теплотой, а высокий профессионализм, принципиальность, доброта и отзывчивость снискали Евгению Николаевичу заслуженное уважение и авторитет как в научных кругах, так и в сообществе медиков, врачей-гигиенистов и многочисленных учеников.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Николаевича, друзьям и коллегам.

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